10 najpiękniejszych ras kur na świecie. Jedna ślicznotka pochodzi z Polski

Jeżdżą na konkursy piękności i nigdy nie skończą w rosole. Oto 10 najpiękniejszych ras kur na świecie. W niczym nie przypominają tych z podwórka.

Kura jedwabista – jedna z najpiękniejszych na świecie fot. 123rf.com

1. Kura jedwabista

Kury jedwabiste słyną z gładkich i lśniących piór, które tworzą pokrywę przypominającą futro. Miejsce powstania rasy nie jest znane, ale naukowcy zakładają, że pochodzi z Chin. Ptaki te, ponieważ nie znoszą wiele jaj, nie są hodowane na fermach drobiu. Z usposobienia są łagodne i przyjacielskie. Chętnie opiekują się jajami i pisklętami innych ptaków.

2. Ayam Cemani

Ayam Cemani to przepiękna i bardzo rzadka rasa kur pochodząca z Indonezji. Koguty i kury tej rasy są całkowicie czarne – mają czarne pióra, dzioby, kości, a nawet narządy. Mają też więcej mięśni w porównaniu do innych kur, dzięki czemu są znacznie szybsze i bardziej skoczne. Z charakteru są bardzo spokojne.

3. Feniks

Feniks to rasa kur pochodząca z Niemiec. Swoją nazwę zawdzięcza długiemu ogonowi. Ogon kogutów może mierzyć 90 cm lub więcej – największy odnotowany miał 13 metrów, co potwierdza Księga Rekordów Guinnessa. Są jedną z najpopularniejszych ras na kurzych konkursach piękności. Mają łagodne usposobienie, ale nie lubią brudu.

4. Lakenvelder

Lakenvelder to wspaniała rasa kur pochodząca z południowej Holandii. Ptaki te charakteryzują się czarną szyją i ogonem oraz białym tułowiem. Wyhodowano je tak, aby przypominały czarno-białe krowy Lakenvelder pochodzące z tego samego rejonu. Rasa jest uważana za zagrożoną wyginięciem. Szacuje się, że na całym świecie jest tylko kilka tysięcy jej osobników.

5. Kura lokowana

Kura lokowana ma charakterystyczne kręcone lub kędzierzawe pióra. Występuje w wielu kolorach: czarnym, niebieskim, białym. Uważa się, że pochodzi z Azji. Jest to rasa hodowana wyłącznie na potrzeby wystaw. Jej wyjątkowe pióra sprawiają problemy w obróbce, poza tym kura ta ma niską nośność.

6. Sebrytka

Sebrytka to jedna z najmniejszych ras kur na świecie. Występują w wielu odmianach barwnych, z których za najpiękniejszą uchodzi srebrzysta łuskowana i złocista. Koguty tej rasy są bardzo odważne i chętnie bronią samic. Zdarza się, że potrafią przepędzić z kurnika lisa. W stosunku do ludzi są łagodne i ufne – można nauczyć je jeść z ręki.

7. Sułtan

Sułtan to rasa kur pochodząca z Istambułu w Turcji. Ze względu na swój niespotykany wygląd cieszą się dużym uznaniem wśród europejskich hodowców. Sułtany mają masywne ciała i gęste, obfite pióra. Na głowie mają charakterystyczny czub i "bokobrody". W przeciwieństwie do wielu kur mają 5 palców. Występują wyłącznie w białym ubarwieniu.

8. Houdan

Houdan to rasa wyhodowana niedaleko Wersalu. Jest to jedna z najstarszych francuskich ras kur. Kury tej rasy wyróżniają się masywną budową, bujnymi "bokobrodami" i stojącym czubem. Co ciekawe, houdan nie należą do kur ozdobnych, a mięsnych. Znoszą około 120 jaj rocznie. Nadal można spotkać je w wielu francuskich wsiach.

9. Appenzeller

Appenzeller to piękna rasa kur pochodząca ze Szwajcarii. Kury tej rasy ważą zaledwie kilogram, a koguty maksymalnie 1,5 kg. Są bardzo aktywne, mogą uciekać z wolier i kurników. Jeśli tylko nadarzy się okazja, wchodzą na drzewa. Występują w wielu umaszczeniach, z których najbardziej pożądane jest srebrne. Znoszą około 150 jaj rocznie.

10. Czubatka polska

Czubatki polskie, jak sama nazwa wskazuje, pochodzą z Polski. To bardzo stara rasa – kości czubatek znaleziono w wykopaliskach w Biskupinie. Do XIX kury tej rasy biegały luzem i same znajdowały sobie pożywieniem. Później, ze względu na lisy, były trzymane w kurnikach. Na tle innych kur wyróżniają się pięknym czubem oraz... oddaniem.

