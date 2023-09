M aja Ostaszewska na co dzień obraca się w środowisku artystycznym, ale nie jest dla niej obojętne to, co dzieje się w polityce. Aktorka w najnowszym wywiadzie zwróciła się do kobiet, które nie są przekonane, czy wezmą udział w jesiennych wyborach.





Ostaszewska zwróciła się do kobiet. Powiedziała, co jest dla niej "absolutną paranoją"

Weronika Tomaszewska

Maja Ostaszewska na co dzień obraca się w środowisku artystycznym, ale nie jest dla niej obojętne to, co dzieje się w polityce. Aktorka w najnowszym wywiadzie zwróciła się do kobiet, które nie są przekonane, czy wezmą udział w jesiennych wyborach.