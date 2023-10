Samce pająków oszukują, żeby współżyć. Zamiast "prezentów" dają samicom puste "pudełka"

Niektóre samce pająków żyjące w Ameryce Południowej dają swoim partnerkom przed kryciem zawiniętą w jedwab smaczną przekąskę. Jednak najnowsze badania wykazały, że w ciężkich czasach samce oszukują, by współżyć, oferując samicom pusty jedwab...

Samce pająków dają samicom puste pudełka. Liczą, że zanim się zorientują, zdążą współżyć fot. 123rf.com

Kiedy samiec pająka Paratrechalea ornata chce kopulować, łapie owada i przygotowuje go dla samicy, zawijając go w jedwabny kłębek. Kiedy samica rozpakowuje "prezent", on dosiada ją i zaczyna współżyć. Samica w międzyczasie zjada owada, a po kilku dniach składa jaja.

Jednak niektóre samce P.ornata oszukują, nie zadając sobie trudu schwytania "prezentu". Zamiast tego zawijają w jedwabny kłębek coś niezbyt smacznego, np. kawałek zgniłego owocu lub liść, a niekiedy resztki zjedzonych przez siebie owadów.

Prof. Maria Albo, biolożka z Uniwersytetu Republiki w Montevideo w Urugwaju sprawdziła, jak często i w jakich okolicznościach, samce "kłamią", by współżyć. Wyniki badania opublikowała 27 lipca w czasopiśmie naukowym BMC Biology.

Okazało się, że najczęściej "oszukują" samce mieszkające na północy Urugwaju, gdzie klimat jest mniej stabilny. W tamtejszych siedliskach aż 96 proc. "prezentów" było "pustym pudełkiem". Z kolei na południu Urugwaju, gdzie klimat jest mniej zmienny, samce "oszukiwały" "tylko" w 38 proc. przypadków.

"Pająki żyjące na północy są zmuszone do koncentracji na własnym przetrwaniu, ponieważ ilość pożywienia w okolicy jest mniejsza. Dlatego też samce na ogół zatrzymują pożywienie dla siebie, zamiast oddawać je samicom" – wyjaśnia prof. Albo.

Tego rodzaju prezenty dawane przed kryciem, nazywane "zwierzęcym posagiem", występują u wielu gatunków, m.in. u skorpionów, które przed kojarzeniem wręczają samicom martwe owady albo u dzierzby szarej – małego mięsożernego ptaka, który przed współżyciem wręcza partnerce martwą mysz.

Tyle że u nich nie da się oszukać...

