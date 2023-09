Po czym poznać, że pies ci ufa? 6 oznak, że ma do ciebie ogromne zaufanie

Twój pies często patrzy ci w oczy, a kiedy ma problem, przychodzi po wsparcie? Mamy dobrą wiadomość: widocznie ci ufa. Nie zmarnuj tego i poznaj 6 oznak zaufania u psa.

Zaufanie psa niełatwo zdobyć fot. 123rf.com

1. Patrzy ci w oczy

W przypadku ludzi kontakt wzrokowy w mowie ciała może wyrazić wiele różnych rzeczy, od "traktuję cię poważnie" po "czy masz ochotę na randkę?". Jest wiele subtelnych odcieni w tym, co twoje oczy przekazują drugiej osobie. W języku ciała psów, spojrzenie w oczy innego psa może oznaczać chęć ataku. Jest to gest dominacji i większość psów unika utrzymywania kontaktu wzrokowego z innymi czworonogami. Jednak twój pies nie traktuje cię jak czworonoga.

Jeśli twój pies patrzy ci w oczy, jesteś dla niego osobą, której ufa. Jeśli patrzy obcy, bądź czujny.

Alexandra Horowitz, psia behawiorystka, wyjaśnia to w swojej książce "Wewnątrz psa". Jej zdaniem zdolność psa do utrzymywania kontaktu wzrokowego w sposób nieagresywny była kluczowym krokiem w procesie udomowienia psa. "Wydaje się, że psy nauczyły się, że kontakt wzrokowy jest istotny dla ludzi, co pozwala na nawiązanie silniejszej relacji" – wyjaśnia ekspertka. Horowitz zwraca też uwagę, że psy wykształciły specjalny mięsień, dzięki któremu robią "smutne oczy". Wszystko po to, by wyłudzać od nas przysmaki.

2. Przytula się do ciebie i chce z tobą spać

Przytulanie wydaje się czymś nieuniknionym, kiedy pies wskakuje na materac i zajmuje całe łóżko. W takiej sytuacji może być nawet denerwujący, kopiąc przez sen i wydając groźne dźwięki. Jednak fakt, że twój pies śpi obok ciebie, jest dowodem na to, że ci ufa. Podczas snu psy są najbardziej bezbronne. W naturze wilki śpią razem z innymi członkami watahy, którym ufają. Dla twojego psa najbezpieczniejszym miejscem do snu jest miejsce obok ciebie, bo wie, że nigdy byś go nie skrzywdził. To dotyczy również psów, które nie mogą wchodzić na kanapę albo łóżko – bardzo często czuwają przy nogach.

3. Ma zrelaksowaną postawę ciała

Mowa ciała psa wiele mówi o jego samopoczuciu. Psy, które są zestresowane lub niespokojne, mogą się wiercić, chodzić tam i z powrotem, podkurczać ogon, oblizywać wargi, ziewać, sapać i kłaść uszy. Wszystkie te zachowania wskazują, że coś je martwi. Z drugiej strony behawiorystka i trenerka psów Victoria Stilwell uważa, że psy, które ufają swoim opiekunom, są zrelaksowane i pewne siebie. Mają lekko rozchylone pyszczki, często mrugają, machają przyjacielsko ogonem. W ten sposób pokazują, że wierzą, że ich opiekun kontroluje sytuacje i nie spotka ich nic złego.

4. Słucha się ciebie i chętnie się bawi

Wiele osób myśli, że szkolenie psa polega wiecznym strofowaniu, ale tak naprawdę chodzi w tym o coś zupełnie innego, mianowicie o budowanie więzi między tobą a psem. Jeśli pies ci nie ufa, to trudno, żeby się ciebie słuchał. Choć niektórzy trenerzy mogą osiągać wyniki poprzez karanie i strach, większość specjalistów uważa, że prawdziwe posłuszeństwo opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

Przykładem może być przyjęcie do domu psa z adopcji, który może mieć trudności z zaufaniem. Psy z adopcji często doświadczyły negatywnych sytuacji związanych z ludźmi i potrzebują czasu, aby zaakceptować swoich nowych opiekunów. W takim przypadku trening może być wyzwaniem, ale z czasem, gdy pies zaczyna czuć się bezpieczniej, buduje zaufanie i trening staje się bardziej efektywny.

Jeśli twój pies wydaje się zaangażowany w szkolenie i reaguje pozytywnie na twoje sygnały, oznacza to, że szanuje cię i w pełni ci ufa. A jeśli "pies ma cię gdzieś", zmień metody szkoleniowe lub popracuj nad zaufaniem – najlepiej pod okiem trenera.

5. Jest spokojny, gdy cię nie ma

Lęk separacyjny to częste zaburzenie behawioralne u psów. Psy z lękiem separacyjnym stresują się, gdy zostają same. Niektóre skomlą i próbują dostać się do drzwi, kiedy ich ukochane osoby wychodzą. Przyczyny tego zjawiska mogą być różne. Najczęstszą jest jednak brak przyzwyczajenia psa do zostawania samemu w domu.

Nawet jeśli twój pies nie ma lęku separacyjnego, jego reakcja na twoją nieobecność mówi wiele o zaufaniu, jakim cię darzy. Twój pies może nie cieszyć się, że musisz wychodzić do pracy, ale zazwyczaj pozostaje spokojny i cierpliwie czeka na twój powrót. Wie, że skoro wyszedłeś, to na pewno zaraz do niego wrócisz. Jeśli tego nie wie, może wpadać w panikę.

6. Prosi o wsparcie i pomoc

Nie ważne, czy spacerujecie razem, czy bawicie się w parku, twój pies traktuje was jako zespół. Może się zdarzyć, że nie zawsze zgadzacie się co do tego, gdzie iść lub kiedy wracać do domu, ale twój pies jest zawsze szczęśliwy, że może być częścią twojej przygody. Dla psów, które są bardziej nieśmiałe i boją się nowego otoczenia, pocieszające jest to, że mogą polegać na swoim opiekunie.

Nawet jeśli twój pies zazwyczaj jest pewny siebie na zewnątrz, możesz zauważyć, że od czasu do czasu sprawdza, co robisz. Bez względu na to, czy jest na smyczy, czy nie, spojrzy w twoją stronę, aby upewnić się, że jesteś tam i akceptujesz jego zachowanie. Jeśli jesteście na parku dla psów, a on jest zajęty bieganiem z innymi psami, prawdopodobnie od czasu do czasu wróci, aby sprawdzić, czy jesteś nadal w zasięgu wzroku. To znak, że ufa ci i jesteś dla niego ważny.

Pies może też liczyć na twoją pomoc, gdy czuje się niekomfortowo, np. podczas wizyt u weterynarza może patrzeć na ciebie błagalnym wzrokiem, krzyczącym: "zabierz mnie stąd!".

Świadomość pełnego zaufania psa to wyjątkowe uczucie. To oznacza, że dobrze radzisz sobie z wychowywaniem swojego pupila, a wasza więź jest silna. Pamiętaj jednak, że zaufanie to wielka odpowiedzialność. Twój pies zwróci się do ciebie, gdy będzie smutny lub przerażony i będzie oczekiwał wtedy twojego wsparcia i uwagi. Nie możesz go wtedy olać!

Czytaj także: https://natemat.pl/430975,czy-twoj-pies-wie-ze-go-kochasz