Zwróciła uwagę, że zaparkowali w niedozwolonym miejscu. Nie spodziewała się, co się stanie

Parking jednego z centrów handlowych w Poznaniu. Kobieta zwróciła uwagę dwóm mężczyznom, że zaparkowali w niedozwolonym miejscu. W odpowiedzi usłyszała "zamknij się idiotko". Ponadto mężczyźni zaczęli jej grozić.

Kobieta zwróciła uwagę na niewłaściwe parkowanie, w zamian otrzymała groźby Fot. Tablica-rejestracyjna.pl

Parking CH Posnania. Zwróciła uwagę na złe parkowanie, w zamian otrzymała groźby

Zdarzenie miało miejsce nieco ponad tydzień temu na parkingu galerii handlowej przy ul. Pleszewskiej w Poznaniu. Dwie kobiety dostrzegły, że jeden z samochodów został postawiony w nieprawidłowy sposób, ponieważ zajmował dwa miejsca, które w dodatku były przeznaczone dla rodzin z dziećmi. Jedna z pań zauważyła, że koło auta stoi dwóch mężczyzn, tak więc zapytała ich, czy pojazd należy do nich.

Usłyszawszy odpowiedź twierdzącą poprosiła, by przeparkowali samochód, ponieważ zatrzymali go w niewłaściwym miejscu. Jeden z mężczyzn niechętnie zgodził się, jednak przestawił auto w taki sposób, że wciąż dalej znajdowało się w strefie przeznaczonej dla rodzin. Kobieta nie dawała za wygraną i ponowiła prośbę, jednak w odpowiedzi usłyszała "zamknij się idiotko".

– Najpierw jeden z nich mnie obraził, potem drugi wyszedł z gazem pieprzowym i zaczął iść w moim kierunku. Ja się komplecie przestraszyłam i uciekłam do swojego samochodu. Gdyby go użył, to różnie by się to mogło skończyć – powiedziała w rozmowie z serwisem rtk.poznan.pl zaatakowana kobieta.

Po groźbach obie panie przestraszyły się i oddaliły się do swojego samochodu.

– Byłam przerażona. Sama noszę przy sobie gaz pieprzowy, ale to jest środek mający służyć do samoobrony w naprawdę kryzysowych sytuacjach, a nie do grożenia innym. Kiedy tylko zobaczyłam, co robi ten człowiek, zaczęłam uciekać – powiedziała kobieta. Sprawa z całego zajścia trafiła na policję, jednak funkcjonariusze nie byli w stanie przyjąć zgłoszenia, bowiem "zachowanie mężczyzn nie było przestępstwem, a grożenie gazem pieprzowym nie jest wykroczeniem". Do sprawy odnieśli się również pracownicy CH Posnania. PR manager galerii przy ulicy Pleszewskiej, Martyna Walczak przekazała, że zgłoszenie na temat wspomnianego incydentu nie wpłynęło do ochrony centrum, jednak zachęca, by w podobnych sytuacjach bezzwłocznie powiadamiać pracowników ochrony obiektu.

Kobieta, pod adresem której padły groźby zdarzenie opisała na popularnym portalu tablica-rejestracyjna.pl, gdzie internauci dzielić się swoimi opiniami na temat kierowców samochodów, jeśli tylko znają numery z tablicy rejestracyjnej samochodu.

Pod wskazanymi przez kobietę tablicami nie brakuje niewybrednych komentarzy na temat wspomnianych dwóch mężczyzn. Jeden z użytkowników portalu opisał inną sytuację dotyczącą niewłaściwego parkowania.

"Szczyt poznańskiej inteligencji kierowców, rozjeżdżanie trawnika, jazda po chodniku, zasłanianie przejścia dla pieszych, szpecenie natury tym złomem. Poza tym to jeszcze pewnie trawa podlana olejem, gratulacje" – możemy przeczytać w komentarzu, do którego internauta dołączył zdjęcie samochodu postawionego między chodnikiem a jezdnią.