Po czym poznać, że kot umiera? 11 oznak, że mruczek odchodzi

Daria Siemion

N iestety, koty żyją o wiele krócej od ludzi. To jedyna ich wada. Niemal każdy, kto ma mruczka, będzie musiał go pożegnać. Po czym poznać, że ten moment nadchodzi? Jak go nie przegapić i towarzyszyć kotu w ostatniej drodze? Oto 11 oznak, że kot umiera.