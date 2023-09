Wielogodzinne korki na przejściach granicznych, "trzepanie" aut, a czasem i kontrola osobista – to wszystko nieprzyjemności, o których Polacy właściwie zapomnieli, od kiedy w 2007 roku o kraj nad Wisłą poszerzyła się strefa Schengen. Teraz takie obrazki na granicach mogą wrócić, bo za aferę wizową w rządzie PiS grozi nam zawieszenie, a być może nawet wykluczenie z Schengen.

Polsce grozi zawieszenie w strefie Schengen. Na nasze granice wróciłby kontrole. Fot. ROBERT STACHNIK / REPORTER

"Sprzedano 350 tys. wiz pracowniczych?" – pytają z oburzeniem zachodnie media w szybko rozprzestrzeniających się doniesieniach o aferze wizowej w Polsce. "Nielegalni imigranci z kupionymi polskimi dokumentami są celowo przepuszczani do Niemiec" – oceniają publicyści zza Odry i wzywają władze do stanowczych reakcji.

Jednak nad tym, jak odpowiedzieć na aferę wizową rządu Prawa i Sprawiedliwości zastanawiają się już nie tylko poszczególne rządy państw, do których imigranci ściągnięci przez nasze władze nielegalnie się przedostali. Jak informowaliśmy w naTemat.pl, swoje reakcje przygotowują zarówno Stany Zjednoczone, jak i instytucje Unii Europejskiej.

W kontekście amerykańskim Polakom grozi "tylko" wykluczenie z programu ruchu bezwizowego, do którego dołączyliśmy zaledwie cztery lata temu. Za to konsekwencje europejskie mogą wywołać naprawdę duży wstrząs.

Afera wizowa może nas słono kosztować. Co się stanie, gdy zawieszą Polskę w strefie Schengen?

W UE coraz głośniej wspomina się bowiem o tym, że skutecznym sposobem na opanowanie dziury na polskim odcinku zewnętrznych granic wspólnoty może być wykluczenie lub przynajmniej zawieszenie Polski w prawach państwa członkowskiego strefy Schengen.

Opcja najbardziej brutalnego rozliczenia nas za aferę wizową w rządzie PiS jest mało prawdopodobna, bo zachwiałaby podstawami aktualnego układu w europejskim biznesie i transporcie. Zawieszenie członkostwa Polski w strefie Schengen wykluczone już jednak nie jest, gdyż taką konsekwencję Europa mogłaby na nas nałożyć dzięki sprawdzonym schematom.

W praktyce oznaczałoby to odwrócenie np. sytuacji z 2016 roku, gdy Polska wprowadziła kontrole na swoich granicach ze względu na organizację Światowych Dni Młodzieży. Wówczas nasi strażnicy graniczni "trzepali" cudzoziemców chcących odwiedzić Polskę. Teraz sytuacja wyglądałaby tak, że to na granicy Polski z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą pojawiłyby się posterunki tamtejszych pograniczników.

Byłoby to więc jak podróż w czasie do okresu przed grudniem 2007 roku, kiedy Polska została przyjęta do strefy Schengen i nagle poznikały wszelkie ograniczenia w przemieszczaniu się do państw UE, a także Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

W przypadku lądowych przejść granicznych najbardziej odczuwalne stałyby się zapewne korki, w których stanęłyby auta oczekujące na kontrolę – nawet jeśli sprowadzałaby się ona jedynie do szybkiego okazania dokumentu tożsamości. Taka krótka formalność może jednak nie być standardem w sytuacji, gdy Europa walczy z napływem nielegalnych imigrantów. Prawdopodobnie wybrane pojazdy byłyby więc przeglądane dokładniej, a niektóre osoby zapraszane na kontrolę osobistą.

Jeśli natomiast mowa o podróżach samolotem, Polacy po prostu utraciliby prawo do ułatwień w europejskich terminalach przysługujących obywatelom państw strefy Schengen.

UE boi się Polski. Bo Piotr Wawrzyk miał naciskać, aby nie sprawdzać nawet karalności imigrantów

Czy tak bolesnych dla zwykłych Polaków konsekwencji da się jeszcze uniknąć? Kluczowy mógł być przebieg rozmów, na które niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wezwało szefa polskiego MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz ambasadora RP w Berlinie Dariusza Pawłosia.

Ważną kwestią jest też gotowość Polski do przejęcia imigrantów z naszą wizą w paszporcie przyłapanych na nielegalnej próbie osiedlenia się w RFN oraz skutecznie uniemożliwienie im recydywy. Przypomnijmy, że od początku roku Niemcy zawnioskowali o przekazanie Polsce blisko 3,5 tys. cudzoziemców, z czego około pół tysiąca już do nas odstawiono.

Eksperci po obu stronach granicy spodziewają się, że do końca 2023 r. liczby te istotnie się zwiększą, gdyż niemiecka policja codziennie wyłapuje nawet kilkaset osób, które na zachodni brzeg Odry dotarły przez Polskę – dzięki nadużyciu wizy pracowniczej lub białoruskimi i ukraińskimi szlakami przemytniczym.

Sytuacji Polski w oczach Europy nie poprawiają jednak najnowsze doniesienia na temat afery wizowej. Jak ustalili dziennikarze pisma "Dziennik Gazeta Prawna", osławiony wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk miał naciskać na konsulów, aby ci... nie badali karalności osób, które ubiegały się o polskie wizy.

To wzbudza już naprawdę poważne obawy o bezpieczeństwo obywateli państw strefy Schengen. Przez Polskę dalej do Europy mogły przecież przedostać się osoby, które skazane były w przeszłości nawet za poważne przestępstwa.