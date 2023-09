Nieoficjalnie: wiadomo, kto będzie nowym selekcjonerem. Padło nazwisko!

Według nieoficjalnych informacji nowym selekcjonerem reprezentacji Polski ma zostać Michał Probierz. Takie doniesienia publikuje "Przegląd Sportowy".

Według nieoficjalnych informacji nowym selekcjonerem reprezentacji Polski ma zostać Michał Probierz. Fot. East News/ Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Nowego selekcjonera prezes PZPN Cezary Kulesza ma przedstawić w środę (20 września) na konferencji prasowej. Jak podaje "PS" najpoważniejszym konkurentem Probierza miał być były trener Rakowa Marek Papszun.

O tym, że konferencja PZPN odbędzie się w środę, wiadomo było już wcześniej. To na niej dziennikarze poznają nazwisko nowego selekcjonera. Szansę ma dostać od Cezarego Kuleszy właśnie Michał Probierz, który jest trenerem polskiej kadry do lat 21.

Kim jest Michał Probierz?

To doświadczony, były piłkarz, który swoją prawdziwą karierę rozpoczął w Ruchu Chorzów. Potem grał dla niemieckiego zespołu Bayerem 05 Uerdingen, by potem zdobywać sławę w SG Wattenscheid 09. Michał Probierz w końcu wrócił do Polski, gdzie przez siedem lat był piłkarzem Górnika Zabrze. Następnie przeniósł się do Pogoni Szczecin, a swoją karierę zakończył w zespole Widzew Łódź.

W latach 2005-2006 został trenerem Polonii Bytom. Potem prowadził drużynę Widzew Łódź, ale po sezonie 2007-2008 pożegnał się z drużyną. Od 2008 do 2011 roku trenował Jagiellonię Białystok. Potem trenował też takie kluby jak ŁKS Łódź, Aris FC, czy Wisłę Kraków. Wrócił do stolicy Podlasia w 2014 roku, gdzie z drużyną Jagiellonii wywalczył wicemistrzostwo Polski. W 2017 roku został trenerem Cracovii. Do 2021 roku wraz z drużyną zdobył Puchar Polski i Superpuchar kraju. Po przegranej z Wisłą Kraków kontrakt z Cracovią został rozwiązany.

6 stycznia 2022 roku ogłoszono, że Michał Probierz zostanie trenerem Bruk-Bet Termalica Nieciecza, jednak 8 stycznia klub oświadczył, że nie podejmie współpracy z byłym piłkarzem. W lipcu 2022 roku prowadził reprezentację Polski do lat 21.

Dymisja Fernando Santosa

W środę 13 września PZPN poinformował, że rozwiązuje umowę z Santosem. Powodem były porażki w meczach, chociaż były selekcjoner zapowiadał, że nie poda się do dymisji. Komunikat, który wystosował PZPN w tej sprawie, był cytowany przez portugalskie media. Dziennik sportowy "O Jogo" pisał, że Santos "padł ofiarą złych wyników".

Fernando Santos był selekcjonerem od stycznia do września 2023 roku. Wcześniej polską drużynę prowadził Czesław Michniewicz.