10 ras psów z długimi uszami. Wyglądają majestatycznie i mądrze

Jest wiele ras psów z długimi uszami. O dziwo, nie wszystkie to psy myśliwskie. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj 10 z nich.

Basset – jedna z ras psów z najdłuższymi uszami fot. 123rf.com

1. Beagle

Beagle to pogodne czworonogi, których żywiołem (jak przystało na jedną z najpopularniejszych myśliwskich ras psów) są długie i intensywne spacery, podczas których uwielbiają się ganiać i tropić. Przedstawiciele tej rasy cieszą się dobrym zdrowiem i chętnie się bawią. Mają ogromne uszy. Ich minusem jest to, że często szczekają.

2. Seter irlandzki

Seter irlandzki to duży i żywiołowy pies o mahoniowej sierści. Ma długie uszy i półdługą jedwabiście gładką sierść. Dobrze odnajduje się zarówno w roki psa myśliwskiego, jak i rodzinnego. Jednak, aby był zrównoważony, musi mieć zapewnioną odpowiednią dawkę ruchu. Z braku mądrego zajęcia może dokonać w domu niemałych zniszczeń.

3. Angielski cocker spaniel

Angielski cocker spaniel to pies średniej wielkości osiągający wagę od 11 do 25 kg. Występuje w wielu umaszczeniach, od białego do czarnego, choć najpopularniejszy jest pomarańczowy i piaskowy. Jest to pies inteligentny, silny, wytrzymały, co do zasady zdrowy. Doskonale sprawdza się jako pies rodzinny, ale potrzebuje dużo ruchu. Okazałe uszy ułatwiają mu tropienie.

4. Jamnik

Jamniki to inteligentne psy, które cenią sobie niezależność. Są nieustraszone, żywiołowe, mają potężny instynkt łowiecki. Z natury są nieufne i szybko się uczą. To psy myśliwskie, które nie boją się nikogo - większych psów, włamywaczy, niedźwiedzi... Duże uszy ułatwiają im tropienie, a podłużne ciała umożliwia wchodzenie do nor.

5. Chart afgański

Charty afgańskie są znane z długiej i lśniącej sierści, dzięki której wyglądają niezwykle majestatycznie i dostojnie. Psy tej rasy występują w wielu umaszczeniach, od rudego do czarnego. Mają dość długie uszy, które pokryte długą sierścią, wyglądają jak włosy. Charty afgańskie są uważane za jedną z najpiękniejszych ras psów.

6. Bloodhound

Bloodhound to pies, który do tropienia podchodzi śmiertelnie poważnie. Jest uparty, zacięty, niezależny. Ma nadzwyczaj silny węch i wrodzoną pasję do poszukiwań. Z tego powodu to jeden z ulubionych psów polskiej policji – pracuje przy poszukiwaniach zaginionych i niezidentyfikowanych sprawców przestępstw. Ma najlepszy węch ze wszystkich psów i... największe uszy.

7. Basset

Bassety wyglądają na smutne, ale nic bardziej mylnego. Za podkrążonymi oczami kryje się radość i spokój. To psy, które uwielbiają węszyć. Po złapaniu tropu natychmiast się ożywiają. Ich znakiem rozpoznawczym są podkrążone oczy i długie uszy. Rasa jest znana z powodu serialu Colombo, w który basset grał pupila tytułowego detektywa.

8. Cavalier king charles spaniel

Cavalier King Charles Spaniel to pies pogodny i towarzyski, dla którego najważniejszy jest kontakt z człowiekiem. Za ukochanym opiekunem podąża krok w krok. Nie wykazuje agresji w stosunku do innych psów. Jest ufny i oddany, chętnie się bawi. Ma długie uszy z pięknymi włosami. Niestety nie żyje zbyt długo – to jedna z najkrócej żyjących ras psów.

9. Wyżeł weimarski

Wyżeł weimarski to uniwersalny pies myśliwski, który potrafi nie tylko tropić, wystawiać, ale i aportować zwierzynę. Jest wytrzymały, szybki i zwinny. Obecnie hodowany głównie jako pies rodzinny, ale nadal z potężnym instynktem łowieckim. Spuszczony ze smyczy, może uciec. Zazwyczaj ucieka tam, gdzie wiedzie go czuły nos i potężne uszy.

10. Springer spaniel angielski

Springer spaniel angielski to średniej wielkości uniwersalny pies myśliwski pochodzący z Wielkiej Brytanii. Rasa jest bardzo przyjacielska, dobrze nastawiona do dzieci i obcych. Springer spaniele uwielbiają ruch, są inteligentne i szybko się uczą. Znakomicie sprawdzają się w psich sportach. Uroku dodają im długie uszy.

Pamiętaj, by nigdy nie kupować psa dla wyglądu! Najpierw poznaj daną rasę: skontaktuj się z opiekunami i hodowcą. Jeśli zdecydujesz się na zakup psa, kupuj go wyłącznie w sprawdzonych hodowlach.

