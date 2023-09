Po czym poznać, że pies ma robaki? 9 oznak, że to może być robaczyca

Psy są pełnoprawnymi członkami naszych rodzin. Mogą wchodzić do domu, spać na kanapie, niektóre dostają buziaki. Jednak niezależnie od tego, jak bardzo o nie dbamy, jest niemal pewne, że na pewnym etapie życia złapią robaki. Po czym to poznać? Jakie są objawy robaczycy u psa?

Robaczyca u psa to cicha i podstępna choroba fot. 123rf.com

Robaki to pasożyty, które infekują jelita psa i żywią się jego krwią i składnikami odżywczymi. Mogą być bardzo szkodliwe dla psa i powodować szereg groźnych objawów. W niektórych przypadkach infekcja pasożytnicza może nawet doprowadzić do śmierci. Niektóre pasożyty mogą też przenosić się na ludzi.

Pies może zarazić się robakami na wiele sposobów – od matki, od wąchania kału innych psów, zjedzenia czegoś, czego nie powinien. Larwy niektórych robaków potrafią przerwać w ziemi wiele lat i są obecne wszędzie tam, gdzie w przeszłości przebywał zakażony pies lub zwierzę. Źródłem pasożytów mogą być też dzikie zwierzęta, np. jenoty. Po wejściu do organizmu czworonoga larwy przekształcają się w dorosłe robaki.

Najczęstsze robaki u psów:

tęgoryjce;

glisty;

tasiemce;

włosogłówki.

Objawy robaków jelitowych u psów mogą się znacznie różnić w zależności od wieku i stanu zwierzęcia oraz rodzaju infekcji. Oto niektóre z nich.

1. Saneczkowanie

Jeśli twój pies saneczkuje, czyli jeździ zadkiem po podłodze, może mieć robaki. Pasożyty mogą powodować swędzenie w okolicy odbytu, a jedynym sposobem na jego złagodzenie, jest pocieranie zadkiem o ziemię. Pamiętaj jednak, że za saneczkowanie u psa może też odpowiadać zapchanie gruczołów okołoodbytowych. Obie sytuacje wymagają konsultacji z weterynarzem.

2. Larwy w kale

Nie wszystkie rodzaje robaków można zobaczyć gołym okiem, więc nie należy polegać na osądzie, że jeśli ich nie ma, to pies jest zdrowy. Czasami jednak w kale psa można zobaczyć dorosłe robaki lub ich larwy. Najczęściej jest to przypominający ziarenka ryżu tasiemiec albo podłużna glista. Jeśli twój pies wydali taki obiekt, odwiedź pilnie weterynarza.

3. Letarg

Robaki kradną psom krew i składniki odżywcze, powodując osłabienie i brak energii. Jeśli twój energiczny niegdyś pies wygląda na zmęczonego, być może nadszedł czas, aby zabrać go do weterynarza. Robaki mogą powodować zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, powodując anemię, która może zagrażać życiu (szczególnie u seniorów, psów z zaburzeniami odporności i szczeniąt).

4. Biegunka

Robaki jelitowe, takie jak tęgoryjce i włosogłówki, mogą powodować biegunkę i luźne stolce u psów. Z kolei długotrwała biegunka może powodować odwodnienie, które u psów, zwłaszcza małych ras, jest bardzo niebezpieczne. U niektórych psów obecności robaków może towarzysz krew lub śluz na kale. Każdy z tych objawów wymaga konsultacji z weterynarzem.

5. Wymioty

Jest wiele rodzajów robaków, które mogą powodować u psa wymioty. Czasami w wymiocinach znajdują się larwy robaków lub dorosłe robaki. Zazwyczaj ma to miejsce u zwierząt z poważną infekcją. Jest jednak ryzyko, że co innego powoduje u psa wymioty, np. zatrucie pokarmowe. Takie wątpliwości powinien rozwiać weterynarz.

6. Zmiany apetytu i utrata masy ciała

Jeśli Twój pies przestał jeść, szybko traci na wadze, nawet jeśli dobrze się odżywia lub nagle zaczął jeść jak szalony, może to oznaczać, że ma robaki. Niekiedy towarzyszy temu bladość dziąseł. U szczeniąt może spowodować to zahamowanie wzrostu. Podobne objawy mogą wywoływać inne choroby, np. psia cukrzyca lub nowotwór.

7. Wzdęty brzuch

Wzdęty, opuchnięty lub tkliwy brzuch może wskazywać, że twój pies ma robaki. Jest to szczególnie widoczne u szczeniąt. Robaki mogą zostać przeniesione przez matkę w czasie ciąży przez łożysko lub podczas karmienia piersią. W razie podejrzeń i utrzymujących się objawów należy skonsultować się z weterynarzem.

8. Kaszel

Kaszel może być oznaką robaków sercowych albo psiego przeziębienia, ale może być również spowodowany przez robaki jelitowe, m.in. przez glisty i tęgoryjce. Bez względu na przyczynę, kaszel wskazuje, że powinieneś odwiedzić z psem weterynarza. Być może pomoże syropek...

9. Matowa sierść

Sierść psa powinna być błyszcząca, a jeśli nagle traci blask, może to być oznaką robaków. Czasami może towarzyszyć temu wysypka lub podrażnienie skóry. Źródło objawów powinien zdiagnozować weterynarz, ponieważ matowa sierść często występuje u psów niedożywionych oraz z alergią.

Jeśli podejrzewasz, że twój pies ma robaki, powinieneś jak najszybciej udać się z nim do weterynarza na badanie kału. Najważniejsza jest jednak profilaktyka i podawanie psu co 3 miesiące tabletek odrobaczających – można je kupić u weterynarza. Koszt to około 30-40 zł, a więc o wiele mniej niż potencjalne leczenie. No i zdrowie pieska – bezcenne.

Czytaj także: https://natemat.pl/385339,odrobaczanie-psow