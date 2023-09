Po czym poznać, że kot ci ufa? 9 oznak, że ma do ciebie ogromne zaufanie

Koty to tajemnicze stworzenia. Czasami trudno domyślić się, co myślą lub czują. Jak więc rozpoznać, że darzą cię zaufaniem? Oto 9 oznak, że twój pupil ci ufa.

Koty okazują zaufanie na wiele sposobów fot. 123rf.com

1. Uwielbia spędzać z tobą czas

Jeśli twój kot uwielbia spędzać z tobą czas i wydaje się czuć bezpiecznie w twoim towarzystwie, może to być znak, że ci ufa. Nie panikuj jednak, jeśli twój kot woli spędzać czas sam – to cecha osobnicza.

2. Mruga do ciebie i mruży oczy

Odnosisz czasami wrażenie, że twój kot do ciebie mruga? Naukowcy uważają, że powolne mruganie i mrużenie oczu to koci sposób na okazywanie uczuć. Jeśli jednak twój kot wpatruje się w ciebie bez mrugania, może to oznaczać, że potrzebuje więcej przestrzeni.

3. Ugniata twój brzuch lub nogi

Koty ugniatają z kilku powodów – mogą to robić, żeby pokazać, że jest im dobrze i czują się bezpiecznie jak z mamą. Ponieważ mają na łapach gruczoły zapachowe, mogą oznaczać cię jako swoją "własność", co też jest oznaką sympatii.

4. Ociera się o ciebie pyszczkiem

Jeżeli twój kot ociera się o ciebie pyszczkiem lub bokami, możesz zbić ze sobą piątkę, ponieważ oznacza to, że akceptuje twoją obecność i chce, żebyś przebywał w jego pobliżu. Może nawet jesteś jego najlepszym przyjacielem...

5. Pokazuje brzuszek

Kiedy kot przewraca się na grzbiet i odsłania brzuch, pokazuje w ten sposób, że w twoim towarzystwie czuje się bezpiecznie i wie, że nie zrobisz mu krzywdy. Nie zawsze oznacza to jednak, że oczekuje głaskania.

6. Liże cię

Jeśli twój kot liże cię lub pielęgnuje, bardzo możliwe, że postrzega cię jako zaufanego członka swojej grupy. Traktuje cię tak, jak jego mama traktowała jego i jego rodzeństwo. W ten sposób kot podejmuje też twoje zapachy.

7. Wita cię

Czy po powrocie do domu twój kot wychodzi ci na powitanie? Jeśli tak, to dobrze, a jeśli wita cię z ogonem w kształcie przypominającym znak zapytania, jest to znak, że cieszy się na twój widok i czuje się zrelaksowany.

8. Miauczy do ciebie

Koty raczej nie miauczą między sobą. Miauczenie wykorzystują do komunikacji z ludźmi. Jeśli twój kot do ciebie miauczy, może czuć się z tobą związany i próbować nawiązać z tobą kontakt. Uważaj jednak, ponieważ miauczenie czasami jest oznaką choroby.

9. Śpi z tobą

Jeśli twój kot lubi spać blisko ciebie, a nawet na tobie, oznacza to, że bardzo ci ufa. Kiedy kot śpi, jest całkowicie bezbronny, a zasypiając przy tobie, czuje się bezpiecznie. Dla niego jesteście jedną drużyną.

Oby tak dalej!