Co zrobić, gdy pies się zakrztusi? To nagranie powinien zobaczyć każdy opiekun

Niestety wiedza Polaków na temat pierwszej pomocy dla psów dosłownie leży. Taką umiejętność deklaruje jedynie 2 proc. opiekunów. Czas to zmienić. Oto co zrobić w sytuacji, gdy pies się zakrztusi. Na uratowanie pupila mamy kilka minut.

Zadławienie u psów to częsty problem fot. 123rf.com

Kawałek gryzaka, zabawka, a nawet przysmak – wszystkie te rzeczy wyglądają niepozornie, a mogą zaszkodzić. Wystarczy, że utkną w przełyku. Pies zacznie wtedy kaszleć i charczeć, będzie próbował zwymiotować, później połknąć przedmiot.

Jeśli nie przyniesie to efektu, pojawiają się problemy z oddychaniem. Dziąsła psa mogą zrobić się sine, on sam może zacząć "odpływać". Na uratowanie psa mamy kilka minut. Co w takiej sytuacji zrobić?

Zadławienie u psa – pierwsza pomoc krok po kroku

Odpowiedź znajdujemy w serwisie YouTube na kanale znanego trenera psów Krzysztofa Tatara. We współpracy z Tomaszem Korbasem, ratownikiem weterynaryjnym, stworzył on film o pierwszej pomocy dla psów w razie zadławienia.

– Nie czekaj, aż pies sam sobie poradzi. Podejmij działanie – zaapelował Korbas.

Na nagraniu Korbas posłużył się fantomem psa i krok po kroku wyjaśnił, co należy zrobić. Oto wnioski z nagrania.

1. Sprawdź, czy pies ma w pysku jakiś przedmiot

W pierwszej kolejności należy otworzyć pysk psa i sprawdzić, czy przedmiot, którym się zakrztusił, jest widoczny. – Jeśli tak, należy go wyciągnąć – mówi Korbas. Najłatwiej zrobić to w dwie osoby: jedna powinna trzymać psa, a druga wyjąć mu z gardła niebezpieczny przedmiot.

2. Sprawdź, czy przedmiot jest wyczuwalny przez szyję

Zdarza się, że przedmiot, który utknie psu w gardle, jest wyczuwalny przez skórę. – Jeżeli przedmiot jest wyczuwalny na poziomie tchawicy, postaraj się posuwistym ruchem przepchnąć go w stronę pyska – zaleca ratownik.

3. Uderzaj psa między łopatkami

Jeżeli przedmiot przedostał się do przełyku, jego usunięcie może być trudne. W takiej sytuacji trzeba podjąć kolejne kroki. – Ułóż psa podbrzuszem na swoim kolanie, głową do dołu i posuwistymi, niezbyt mocnymi ruchami, uderzaj go między łopatkami – mówi ekspert.

4. Spróbuj wytrząsnąć ciało obce

Kolejnym krokiem jest chwycenie psa tak, aby zwisał głową w dół i potrząsanie. Istotne jest to, aby głowa znajdowała się poniżej reszty ciała, a potrząśnięcie były gwałtowne i energiczne. Jest szansa, że niepożądany obiekt wyleci.

5. Podejmij reanimację i zawieź psa do weterynarza

Jeżeli pies przestał oddychać, a wcześniejsze działania były nieskuteczne, należy przejść do reanimacji i zawieźć psa do najbliższego weterynarza. Reanimacja u psa to 30 uciśnięć na wysokości 1/4 klatki piersiowej i jeden wdech.

Masaż serca powinien trwać do momentu, w którym pupil odzyska przytomność, ale nie dłużej niż 15 minut. Po tym czasie można przyjąć, że ukochany zwierzak odszedł, ale miejmy nadzieję, że dzięki twojej nowej wiedzy, zdołasz go ocalić.