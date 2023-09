Owce zjadły 300 kg marihuany. "Nie chciały wyjść ze szklarni, skakały wyżej niż kozy"

Daria Siemion

A lmiros to niewielka miejscowość w centralnej Grecji. Na początku tygodnia doszło w niej do niezwykłego zdarzenia – owce, które poszukiwały jedzenia, wdarły się do szklarni z medyczną marihuaną. Zjadły ponad 300 kg upraw.