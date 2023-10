To najdroższa krowa świata. Musiałbyś sprzedać auto, żeby zjeść z niej burgera

Krowę rasy Nelore sprzedano w Brazylii za rekordową sumę. Lokalne przedsiębiorstwo nabyło jedną trzecią praw do zwierzęcia za 7 milionów brazylijskich reali, czyli prawie 6 milionów złotych. Wartość całego zwierzęcia jest szacowana na 17 milionów złotych.

Krowa rasy Nelore – najdroższa krowa świata fot. Wikipedia, CC

Viatina-19 – najdroższa krowa świata

Na aukcji w miejscowości Arandu firma HRO zapłaciła za jedną trzecią praw do krowy rasy Nelore 6 milionów złotych. Zwierzę waży 600 kg. Kilogram jego masy ciała jest wart 28 334 zł, czyli tyle, co auto. 4-letnie zwierzę o imieniu Viatina-19 będzie rozmnażane, by zachować jego szlachetną linię.

Co ciekawe, to nie jest pierwszy rekord tej krowy. W 2022 roku połowę praw do zwierzęcia sprzedano za 3,3 miliony złotych.

– To znakomite uczucie i projekt hodowlany o fantastycznej historii – powiedziała Fabiana Marques Borrelli, dyrektor firmy organizującej aukcję. – Ta aukcja stanowi zobowiązanie dotyczące dzielenia się genami krowy Viatinia-19 z firmą HRO – wyjaśniła.

Nelore – najwytrzymalsza rasa krów

Nelore to rasa krów wywodząca się z Indii. Jej nazwa pochodzi od rejonu Nellore w stanie Andhra Pradesh w południowo-wschodnich Indiach. Krowy hoduje się tam w celach pociągowych.

W Brazylii rasa jest ceniona ze względu na odporność i utrzymywanie dobrego zdrowia na niskiej jakości paszach. Ma twardą skórę, przez którą nie mogą przegryźć się pasożyty i owady. Ma wysoki wskaźnik przeżywalności cieląt.

Zwierzę doskonale znosi wysokie temperatury. Ma śnieżnobiałą sierść i charakterystyczny garb. W Brazylii jest hodowanych około 167 mln sztuk bydła tej rasy, co stanowi aż 80 proc. całkowitej liczby krów w całym kraju.

Mięso rasy jest cenione Brazylii, Meksyku i Boliwii. Można dostrzec na nim charakterystyczne warstwy tłuszczu. Jest też eksportowane dla koneserów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

