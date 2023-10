Jak podlizać się kotu? 10 sposobów, żeby zdobyć jego uznanie

Koty wydają się dość tajemnicze. Patrząc na nie, trudno określić, co czują. Jednak zaprzyjaźnienie się z nimi nie jest takie trudne, jeśli wiesz, co robić. Oto kilka wskazówek – dzięki nim kot cię polubi.

1. Pozwól kotu na pierwszy krok

Kiedy widzimy kota, od razu chcemy go pogłaskać, ale zdaniem naukowców pierwszy krok powinien należeć do kota. Dowiodły tego badania, przeprowadzone w 51 szwajcarskich domach. Wynikało z nich, że koty są bardziej skłonne do zaprzyjaźnienia się z osobami, które nie zabiegają o kontakt. To wyjaśnia również, dlaczego koty tak lubią alergików.

2. Daj mu do obwąchania palec

Koty, które się lubią, podchodzą do siebie i wąchają się nosami. Możesz to zrobić, coś podobnego, zastępując nos palcem. Wysuń go i nie ruszając nim, przytrzymaj go w odległości około metra od kota. Możliwe, że kot podejdzie i go powącha, informując cię, czy życzy sobie dalszej interakcji. Jeśli powącha palec i się wycofa, to znaczy, że w tej chwili nie ma ochoty cię poznać.

3. Poznaj mowę ciała kota

Jeśli kot sztywnieje na twój widok, syczy lub warczy, oznacza to, że czuje się zagrożony. Możliwe, że poruszasz się zbyt szybko lub podszedłeś zbyt blisko. W takiej sytuacji wycofaj się i daj zwierzęciu potrzebną przestrzeń. W przeciwnym razie kot może okazać agresję.

Oznaki, że kot nie chce mieć z tobą kontaktu:

odwracanie wzroku;

uciekanie;

zwinięty i przylegający do ciała ogon;

położone uszy;

syczenie.

Kot, który chce mieć z tobą kontakt, będzie oddychał miarowo, a jego ciało będzie rozluźnione. Może też mruczeć, ocierać się o ciebie, wskakiwać na kolana, podążać za tobą, wychodzić na powitanie. Na pewno nie przeoczysz żadnej z oznak, że kot cię lubi, a może nawet kocha.

4. Daj kotu przysmak

Koty są wybredne, ale nie potrafią się oprzeć potrawom, które lubią. U większości kotów są to smakołyki na bazie ryb, zwłaszcza łososia i tuńczyka. Taka pyszna przekąska może sprawić, że zdobędziesz uznanie kota. Możesz porobić z nim sztuczki za smakołyki albo dać mu je za darmo – nie jest powiedziane, którą opcję kot doceni bardziej.

5. Głaszcz kota po policzkach i czole

Koty są bardzo wrażliwe na dotyk i w jednych miejscach lubią być głaskane, a w innym nie. Badania przeprowadzone w 2002 roku wykazały, że koty najgłośniej mruczą podczas głaskania czoła i policzków. To samo badanie dowiodło, że reagują negatywnie (syczą, biją) na głaskanie przez obcych po brzuchu lub ogonie. Lepiej nie głaskać ich w tych miejscach.

6. Daj mu przestrzeń

Jeżeli kot syczy, drga ogonem lub patrzy z niepokojem na twoją rękę, daj mu przestrzeń. Wiele osób nie wycofuje się wtedy, kiedy powinna, ponieważ głaskanie kota sprawia im taką przyjemność, że tracą rozum. Pamiętaj, że niektóre koty nie życzą sobie głaskania w danej chwili, a niektóre w ogóle nie lubią dotyku.

7. Baw się z nim

Badania z 2017 roku sugerują, że koty wolą interakcję z człowiekiem od jedzenia, ale bliższa analiza danych wykazała, że ​​tym, co naprawdę przyciąga je do ludzi, jest zabawa. Dobrym pomysłem jest zatem zakup zabawek interaktywnych lub wędki – to nie tylko poprawi sprawność kota, ale również wzmocni waszą więź.

8. Nie drażnij go

Koty mają znakomitą pamięć długoterminową. Oznacza to, że są bardzo pamiętliwe i mogą zapamiętywać drażniące je osoby. Te bardziej wyrozumiałe, jeśli je wkurzysz, po prostu będą cię unikać, ale te mniej tolerancyjne mogą reagować na ciebie czystą niechęcią. To może trwać latami...

9. Mrugaj do niego

Naukowcy odkryli, że koty lubią, gdy ludzie mrużą oczy i powoli do nich mrugają. Niedawne badania wykazały, że koty powoli mrugają do osoby, którą lubią. W ich mózgu wzrasta wtedy poziom oksytocyny – hormonu przywiązania i miłości. Warto zatem czasami puścić im "oczko" i pogratulować sobie, gdy odwzajemnią gest.

10. Mów cicho i spokojnie

Koty nie lubią głośnych rozmów, a krzyków tym bardziej. Mogą denerwować się wtedy i szukać schronienia. Lepiej nie piszczeć z zachwytu na ich widok, tylko mówić cicho i spokojnie. Wtedy będą bardziej skłonne do zostania w pobliżu, a może nawet podejdą się przywitać.

Zrozumienie pragnień i natury kotów jest kluczem do nauczenia się, co zrobić, by darzyły cię sympatią. Niezależnie od tego, czy chodzi o twojego kota, czy o kota twoich znajomych, zwracaj uwagę na ich zachowanie i obserwuj, co im się podoba, a czego nie lubią. Traktuj mruczka z miłością i godnością, a na pewno się odwdzięczy – przynajmniej na swój sposób.

