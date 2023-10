Łgać jak pies, zejść na psy, być s*ką. Językoznawczyni: Pies w polszczyźnie nie ma żadnej wartości

Daria Siemion

P olacy kochają psy? Ponoć tak, chociaż kompletnie nie odzwierciedla tego słownik. Psi los, psi obowiązek, su***syn, s*ka – to tylko niektóre z wyrażeń związanych z psami. Skąd się wzięły i skąd w polszczyźnie ta pogarda do psów? Zapytałam o to językoznawczynię dr Olgę Kielak.