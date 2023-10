Po czym poznać, że kot źle się czuje? 9 oznak, że coś mu doskwiera

Koty są drapieżnikami i mogą mieć tendencję do ukrywania, że źle się czują. Jedną z oznak, że mruczek nie czuje się najlepiej, może być agresja. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Oto 9 oznak, że coś jest nie tak.

Koty mogą czuć się źle z wielu powodów fot. 123rf.com

1. Agresywne zachowanie

Koty pod tym względem są podobne do ludzi. Kiedy coś im dolega, robią się nieprzyjemne. Jeżeli twój kot jeszcze kilka tygodni temu był pieszczochem, a teraz boisz się do niego podejść, może nie mieć dobrego samopoczucia – możliwe, że coś go boli.

2. Zmiany w rytmie dnia

Koty przesypiają średnio 16-18 godzin na dobę. Jeżeli twój kot śpi znacznie mniej lub więcej, możesz mieć powody do niepokoju. Podobnie, jeśli zaczął spać w godzinnych innych niż zwykle, np. jest aktywny w dzień, a noc przesypia.

3. Letarg

Jeżeli kot uwielbiał pieszczoty i chętnie się bawił, a teraz nie chce tego robić – unika dotyku i zabawy, możliwe, że źle się czuje. Taki stan pojawia się często u kotów cierpiących z powodu gorączki, bólu stawów, odwodnienia.

4. Brak apetytu

Złe samopoczucie może wpływać na zmniejszenie łaknienia u kotów, co może mieć przyczyny zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Kot może być zestresowany, ale może też coś go boleć.

5. Problemy z kuwetą

Opiekuna powinno zaniepokoić przyjmowanie dziwnych pozycji podczas oddawania kału lub moczu, załatwianie się poza kuwetą oraz popiskiwanie i wokalizacja w trakcie załatwiania. Może to wskazywać na problemy z trawieniem lub zapalenie pęcherza.

6. Brak higieny

Koty na myciu spędzają jedną szóstą swojego życia. Wszelkie zmiany w tej proporcji powinny rodzić niepokój. Kot, który przestaje o siebie dbać, na 100 proc. źle się czuje. Podobnie, jeśli kot nadmiernie się wylizuje – może mieć np. urojoną ciążę.

7. Częste miauczenie

Jeżeli kot nie miał wcześniej tendencji do nadmiernego miauczenia, nie ma rui, a nagle zaczął wokalizować, może to świadczyć o tym, że źle się czuje albo jest czymś przestraszony. W takiej sytuacji należy mu pomóc.

8. Siedzenie głową do ściany

Siedzenie głową do ściany jest brane za "focha". W rzeczywistości jest to tzw. pozycja bólowa, dzięki której kot wywiera nacisk na bolącą głowę, odcina się od bodźców zewnętrznych i zmniejsza ból.

9. Ukrywanie się

Kot, który źle się czuje – jest zestresowany lub chory – może unikać kontaktu z człowiekiem. Taki zwierzak może ukrywać się w niedostępnych miejscach, do których wcześniej nie wchodził.