To największy ślimak świata. Niewiarygodne, jaki jest długi i ile waży

Jest większy od świnki morskiej i kocha brokuła oraz marchewkę. Niektórzy hodują go jako zwierzę domowe, inni zjadają. Mowa o gatunku Achatina achatina, czyli największym ślimaku na świecie. To nieprawdopodobne, jaki jest wielki.

Achatina Achatina – największy gatunek ślimaka fot. 123rf.com

Achatina achatina – największy gatunek ślimaków

Achatina achatina to największy ślimak lądowy świata. Pochodzi z Afryki Środkowej, gdzie hoduje się go w celach handlowych i konsumpcyjnych. Występuje też w Azji oraz na wyspach Oceanu Indyjskiego i Spokojnego, gdzie introdukował go człowiek.

Jego obecność odnotowano też w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Zwierzak uciekł tam z ferm hodowlanych i zaczął opanowywać kolejne stany. Amerykanie skarżą się, że niszczy im ogródki i zjada farbę ze ścian. Ślimak gigant ma też wpływać negatywnie na lokalne ślimaki.

Muszla tego monstrualnego ślimaka ma średnio 20 cm wysokości, jej średnica to 10 cm. W naturze znajdowano jednak okazy, u których wysokość muszli przekraczała 30 cm. Największe ślimaki rodzaju Achatina mogą ważyć nawet pół kilograma. Rekordzista ważył kilogram.

Gee Geronimo – największy ślimak świata

W Księdze Rekordów Guinnessa czytamy, że największy znany ślimak lądowy mierzył 39,3 cm długości, a wysokość jego muszli wynosiła 27,3 cm. Zwierzak ważył 900 g. Nosił imię Gee Geronimo. Hodował go Christopher Hudson z Hove w East Sussex w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna rozwiódł się z żoną po tym, jak stwierdziła, że w domu jest za dużo ślimaków...

Ślimak afrykański jako domowe zwierzę

Ślimaki afrykańskie (Achatina achatina) żywią się roślinami. W wielu krajach uważa się, że niszczą uprawy, zwłaszcza kalafiora i brokuła. Na wolności rozmnażają się błyskawicznie. Jedna samica może znieść nawet 1200 jaj. Zwierzak poza Afryką jest uważany za gatunek inwazyjny i zwalczany.

W wielu krajach, szczególnie w Nigerii, największe ślimaki świata hoduje się na specjalnych fermach. Ich mięso jest delikatne i zawiera duże ilości białka. Wśród niektórych plemion to rytualny przysmak. Nie poleca się jednak zjadania ślimaków znalezionych w dziczy – te mogą mieć pasożyty.

Co ciekawe, ślimak afrykański to zwierzę, które można hodować w domu. Na Instagramie można znaleźć wiele filmów, na których opiekunowie ślimaków przytulają je, karmią łyżką, całują. Zwierzak, choć nie jest drogi – kosztuje od 30 do 70 zł – wymaga dużego terrarium. Należy też pamiętać, że ślimak gigant żyje od 5 do 10 lat.

Czytaj także: https://natemat.pl/513289,ayam-cemani-najdrozsza-kura-swiata-rosol-z-niej-kosztuje-majatek