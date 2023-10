W sobotę lepiej nie wychodzić z domu. Porywy wiatru mogą przekroczyć 100 km/h

Większość terytorium Polski została objęta w sobotę alertami IMGW ostrzegającymi przed silnym wiatrem. W porywach może on przekroczyć nawet 100 km/h.

IMGW wydało szereg ostrzeżeń przed silnym wiatrem Fot. wxcharts.com

Pogoda na sobotę 7 października

Z prognozy przedstawionej przez IMGW wynika, że pogoda w sobotę raczej nie będzie nas rozpieszczać. W dzień zachmurzenie będzie duże, na północy oraz początkowo na południu kraju większe przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie 14-16 st. C na północy Polski, około 18 st. C w centrum kraju, zaś na południu, w rejonach podgórskich sięgnie 21 st. C. Nie będzie nas natomiast oszczędzać wiatr, który w porywach przekroczy nawet 100 km/h. W związku z nim IMGW wydało alerty dla większości kraju.

Alerty IMGW 2. stopnia. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach 75-95 km/h. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , dla powiatów: Świnoujście, kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, Koszalin, sławieńskiego;

pomorskim , dla powiatów: słupskiego, Słupsk, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, Gdynia.

W woj. zachodniopomorskim alerty IMGW stracą ważność w sobotę o godz. 14 w sobotę, z kolei na Pomorzu obowiązywać będą do godz. 17.

Alerty IMGW 1. stopnia. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Szereg innych regionów Polski objęto natomiast ostrzeżeniami przed wiatrem o średniej prędkości do 35-40 km/h, w porywach do 80-85 km/h. Na Dolnym Śląsku średnia prędkość wiatru wyniesie do 40 km/h, w porywach do 75 km/h. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia obowiązują dla województw:

pomorskiego oraz zachodniopomorskiego , z wyjątkiem wymienionych wyżej powiatów objętych alertami 2. stopnia;

wielkopolskiego , dla powiatów: złotowskiego, pilskiego, konińskiego, Konin, kolskiego, tureckiego;

kujawsko-pomorskiego ;

warmińsko-mazurskiego ;

podlaskiego ;

mazowieckiego ;

łódzkiego ;

lubelskiego ;

świętokrzyskiego , dla powiatów: opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego, kieleckiego, Kielce, skarżyskiego, koneckiego, włoszczowskiego;

śląskiego , dla powiatów: częstochowskiego, Częstochowa, kłobuckiego;

dolnośląskiego , dla powiatów: lubańskiego, lwóweckim, karkonoskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kłodzkiego.

Na północy Polski alerty obowiązują do godz. 12 w sobotę, w Wielkopolsce i na Kujawach stracą ważność o godz. 14. W woj. łódzkim i śląskim ostrzeżenia stracą ważność o godz. 15, z kolei w większości woj. warmińsko-mazurskiego – ok. godz. 16-17. W reszcie województw wygasną one o godz. 17, z wyjątkiem Dolnego Śląska, gdzie ostrzeżenia obowiązują od godz. 21 w sobotę do godz. 2 w nocy w niedzielę.