Oto najzabawniejsze zdjęcia ze świata przyrody 2023. Wśród finalistów aż dwóch Polaków!

Znamy tegorocznych finalistów konkursu Comedy Wildlife Photography Awards. Aż dwie z 41 nominowanych fotografii zrobili Polacy. Zwycięzca konkursu na najzabawniejsze zdjęcie ze świata przyrody zostanie wyłoniony pod koniec listopada. Jak wesprzeć naszych rodaków?

Kłócące się ptaszki? fot. Jacek Stankiewicz / Comedy Wildlife

Konkurs Comedy Wildlife Photography Awards miał swoją premierę w 2015 roku. Liczy się w nim to, kto zrobi dzikiemu zwierzęciu najciekawsze, zarazem najbardziej zabawne zdjęcie.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Paul Joynson-Hicks, fotograf przyrody. Mężczyzna podczas przeglądania zrobionych przez siebie zdjęć zauważył, że jest wiele, dzięki którym się roześmiał. Wtedy zrozumiał, że zabawne fotografie zwierząt mogą wzbudzić zainteresowanie przyrodą i jej pomóc.

"Zabawne zdjęcia zwierząt są bardzo skuteczne, ponieważ nie ma żadnych barier uniemożliwiających ich zrozumienie, ani tabu, z którym trzeba by się zmierzyć” – czytamy na stronie konkursu.

10 proc. zysku z konkursu trafia do organizacji ratujących zwierzęta. W tym roku będzie to z Whitley Fund for Nature (WFN) – brytyjska organizacja charytatywna wspierająca obrońców przyrody pracujących w krajach Globalnego Południa.

Comedy Wildlife Photography Awards 2023 – nominowane zdjęcia

Jednym ze zdjęć, które może wygrać konkurs jest dzieło Johna Blumenkampa z USA. Przedstawia sowę mszarną z miną typu: "czy ten dzień mógłby się wreszcie skończyć?".

Kolejnym faworytem jest zdjęcie autorstwa dzieło Jasona Moore’a z Perth w Australii. Przedstawia ono kangura szarego, który "gra na niewidzialnej gitarze".

Naszej uwadze nie umknęła też fotografia wykonana przez Diklę Gabriely z Izraela. Miś ze zdjęcia wygląda, jakby miał kilka promili.

Bardzo zabawna jest też "latająca foka" sfotografowana przez Polaka Adriana Ślązoka z Chorzowa.

Przezabawne zdjęcie zrobił też Jacek Stankiewicz, który sfotografował w Białowieży "kłócące się ptaki".

Na uwagę zasługuje też "lampart, który właśnie uświadomił sobie, że coś poszło nie tak", sfotografowany przez Paula Goldsteina z Wielkiej Brytanii.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 23 listopada. Zdobywca Grand Prix wygra tygodniowy wyjazd na safari w Masai Mara w Kenii, a także ręcznie robione trofeum z Art Garage w Dar es Salaam w Tanzanii.

Najśmieszniejsze zdjęcie może wybrać też publiczność. Zdobywca nagrody publiczności otrzyma nagrodę w wysokości 500 funtów. Głosować można pod tym linkiem.

