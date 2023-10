Czteroodcinkowy dokument "Beckham" w reżyserii Fishera Stevensa ukazuje życie i karierę legendy futbolu, ale to nie tylko blichtr i splendor. Seria Netflix rzuca światło na trudniejsze czasy małżeństwa, które uchodzi za jedną z bardziej zgranych par w zagranicznym show-biznesie. Victoria, wracając pamięcią do czasów kiedy plotkowano o romansie Davida, musiała rozdrapać stare rany. Kim była rzekoma kochanka, o której jest mowa w serialu?

W 2004 roku Rebecca Loos ogłosiła, że miała romans z Davidem Beckhamem, co wywołało medialną burzę. Twierdziła, że ich związek stał się bliski, gdy piłkarz przeprowadził się do Hiszpanii, aby dołączyć do Realu Madryt, pozostawiając swoją rodzinę w Wielkiej Brytanii.

Loos, która jest hiszpańsko-holenderską osobowością medialną i byłą asystentką Beckhama, sprzedała swoją historię News of the World, choć w tamtym czasie David uznał te twierdzenia za "niedorzeczne".

W swoim pierwszym wywiadzie telewizyjnym Loos opowiedziała Kay Burley ze Sky News o grupowej kolacji, podczas której ona i sportowiec przypadli sobie do gustu.

"Chemia między Davidem a mną była tak silna, że wszyscy byli tego świadomi i ludzie nie byli szczęśliwi, oczywiście, ponieważ zachowywałam się bardzo nieprofesjonalnie, a on jest żonaty" – mówiła.

"Po prostu patrzył na mnie, a potem dotarło do mnie, o co mnie poprosił - i chciałam z nim wrócić" – oznajmiła.

Pewnego razu, kiedy rzekomo spali razem, powiedziała, że czuła się "wykorzystana", ale powiedziała, że wróciła do niego, ponieważ "wciąż były tam uczucia". "Uwielbiam go" – zapewniała.

Rebecca podgrzewała spekulacje, dzieląc się soczystymi detalami dotyczącymi relacji Beckhamów. Stwierdziła między innymi, że małżonkowie nie utrzymują ze sobą stosunków seksualnych, ponieważ Davidowi miało nie podobać się, że żona jest zbyt "koścista".

Co więcej, Loos wspominała, że wcale nie obawiała się, że Beckhamowie mogą ją pozwać do sądu, bo była pewna "swojej wersji" i rzekomo miała mieć dowody.

Rebecca poszła za ciosem i wykorzystała swoje "5 minut sławy". Dołączyła do "Celebrity Love Island" w 2005 roku, a później pojawiła się w "X Factor: Battle Of The Stars", hiszpańskiej wersji "Survivor" i Cirque de Celebrite.

Kobieta po latach postanowiła usunąć się z "medialnego świecznika". Dziś Loos mieszka w Norwegii, gdzie w reality show "71 Degrees North" poznała swojego norweskiego męża, lekarza Svena Christjara Skaiaa. Doczekali się dwójki synów.

Z jej instagramowego profilu wynika, że jest ona obecnie nauczycielką jogi i medytacji, a także asystentką medyczną.

Victoria Beckham w serialu Netflixa: "To był koszmar"

"Beckham" to czteroczęściowy serial dokumentalny wyreżyserowany przez nagrodzonego Oscarem Fishera Stevensa i wyprodukowany przez nagrodzonego Oscarem Johna Battseka. Premiera miała miejsce 4 października na Netflixie.

W serialu nie zabrakło wątku rzekomej kochanki. Ukochana Davida przyznała, że tamten czas był dla niej niezwykle trudny.

"To był najcięższy okres, bo miałam wrażenie, że świat jest przeciwko nam. Jeśli mam być szczera, my sami byliśmy zwróceni przeciwko sobie. Aż do momentu przeprowadzki do Madrytu" – wyznała.

Kontynuowała: "Ale kiedy byliśmy w Hiszpanii, tak naprawdę nie czuliśmy, że mamy siebie nawzajem. I to jest smutne. Nie potrafię nawet opisać, jakie to było trudne i jak na mnie wpłynęło. To był koszmar".

"To był absolutny cyrk - a wszyscy uwielbiają, gdy cyrk przyjeżdża do miasta, prawda? Chyba, że się w nim jest" – powiedziała Victoria.

Kiedy była członkini Spice Girls została zapytana przed kamerą o to, czy "czuje żal" do swojego męża, odpowiedziała: "Jeśli mam być całkowicie szczera, to tak. To był najbardziej nieszczęśliwy moment w moim życiu".

Choć przez lata media donoszą o różnych kryzysach w ich małżeństwie, David i Victoria Beckham nieprzerwanie utrzymują status najbardziej ikonicznej pary w środowisku piłkarskim.

Są rodzicami czwórki dzieci: trzech synów - Brooklyna, Romeo i Cruza, oraz córki Harper. Po zakończeniu imponującej kariery sportowej, David odnajduje się w roli biznesmena, natomiast Victoria rozwija swoją karierę jako ceniona projektantka mody.