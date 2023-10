Oto 9 polityków, którzy kochają zwierzęta. Oddasz na nich swój głos?

Donald Tusk przygarnął niedawno kota, a jego córka ma psa, z którym często polityk pojawia się na nagraniach. Jarosław Kaczyński zainicjował "Piątkę dla zwierząt", z kolei Szymon Hołownia był niedawno zrozpaczony śmiercią psa. W Polsce jest wielu polityków, którzy kochają zwierzęta. Oto niektórzy z nich.

Jarosław Kaczyński słynie z miłości do kotów fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER, Pexels

1. Michał Stasiak – Koalicja Obywatelska – Poznań

Michał Stasiak to naukowiec i aktywista, przewodniczący poznańskich "Zielonych". "Hodowla przemysłowa to chyba największe i najohydniejsze okrucieństwo, jakiego dopuścił się człowiek na Ziemi. Dla zwierząt to całe spędzone życie i śmierć w niewyobrażalnym cierpieniu. Jednym z moich priorytetów będzie wprowadzenie jak najszybciej całkowitego zakazu hodowli przemysłowej" – czytamy na jego Facebooku.

2. Szymon Hołownia – Trzecia Droga – Białystok

Szymon Hołownia opowiada się za powołaniem instytucji Rzecznika Ochrony Zwierząt. Chce zabronić też hodowli zwierząt na futra i chowu klatkowego zwierząt. Niedawno, gdy zmarł jego pies Żelka, lider Trzeciej Drogi wyjawił na FB, że "wierzy, że jeszcze się spotkają". "W Niebie jest mnóstwo miejsca dla każdego okrucha dobra z tej Ziemi, najmniejszy okruch dobra jest silniejszy, niż śmierć. Dobro się nie kończy, jak miłość. Nie znikają więc i ci nasi towarzysze, którzy tak bardzo po swojemu nas kochali" – napisał.

3. Robert Maślak – Lewica – Wrocław

Dr Robert Maślak jest adiunktem na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. "Zwierzęta gospodarskie zasługują na lepszy los! Potrzebne są wielokierunkowe działania – z jednej strony poprawa dobrostanu zwierząt, z drugiej szukanie alternatyw dla ich wykorzystywania. W związku z pierwszym postulatem, jako jeden z 637 badaczy podpisałem apel do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von Leyen, o rewizję przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt" – czytamy na jego FB.

4. Aleksander Kwaśniewski – nie kandyduje

Kiedy w 1995 roku Aleksander Kwaśniewski został prezydentem Polski, wprowadził się do Pałacu Prezydenckiego razem ze swoją żoną Jolantą, córką Olą i psem Sabą. Gdy sunia w typie owczarka zmarła, prezydent kupił dwa małe owczarki – Falkę i Ciri. Imiona nadał im na cześć bohaterek "Wiedźmina". Media wielokrotnie przyłapywały go w kaloszach z psami.

5. Daria Jakubek Szczepaniak – Lewica – Kalisz

Daria Jakubek Szczepaniak zamierza walczyć w Sejmie o bezpłatną sterylizację, kastrację, chipowanie psów i kotów. Kolejnym jej postulatem jest bezwzględny zakaz trzymania psów na łańcuchu i zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach. "Niewyobrażalny jest niski wymiar kar za znęcanie się nad zwierzętami. Wyrok w zawieszeniu czy grzywna za sprawianie niewyobrażalnego bólu drugiej istocie musi zostać zmieniony" – czytamy na jej profilu w social mediach.

6. Małgorzata Tracz – Koalicja Obywatelska – Wrocław

Małgorzata Tracz z partii Zieloni opowiada się za odejściem od hodowli klatkowych, zamknięciem ferm futerkowych, zakazem sprzedaży żywych ryb i poprawą jakości życia kurczaków hodowanych na mięso. "Popierałam, popieram i będę popierać postulaty fundacji Otwarte Klatki, aż wejdą one w życie. Zwierzęta zasługują na lepsze życie" – zadeklarowała na swoim Facebooku.

7. Jarosław Kaczyński – Zjednoczona Prawica – Kielce

Można wiele powiedzieć o prezesie Prawa i Sprawiedliwości, ale nie to, że nie lubi zwierząt. Jarosław Kaczyński jest ich wielkim miłośnikiem. Obecnie sercem polityka rządzi kotka Fiona oraz kot Czaruś. Od kilku miesięcy w domu mam dwa koty. Kotkę Fionę i kota Czarusia. Tego drugiego znaleźli moi ochroniarze i przynieśli do mnie. I tak już zostało" – opowiadał Kaczyński. Polityk był też inicjatorem "Piątki dla zwierząt" – zmiany, która niestety nie przeszła.

8. Monika Rosa – Koalicja Obywatelska – Katowice

Monika Rosa to polska polityk i politolog, a także posłanka. Jednym z jej postulatów jest zakończenie ekspansji ferm przemysłowych. Równie ważne jest dla nich zdelegalizowanie pseudohodowli psów i kotów oraz wprowadzenie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach. "Zwierzę to nie rzecz. Prawo powinno realnie chronić zwierzęta przed cierpieniem" – czytamy w jednym z jej postów.

9. Donald Tusk – Koalicja Obywatelska – Warszawa

Donald Tusk opublikował niedawno nagranie, na którym przedstawił "nowego członka załogi tuskobusa". Był to rudy kot, którego przygarnął były premier. Miało to miejsce podczas wizyty w województwie podkarpackim. Zwierzę zostało zawiezione przez Tuska do kociego fryzjera i weterynarza. Polityk podczas kampanii wyborczej odwiedzał też schroniska, a media przyłapały go niedawno na zabawie z psem.

