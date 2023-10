Twój kot siedzi w ten sposób? Nie myśl, że się obraził. To objaw śmiertelnej choroby

Twój kot siedzi z głową przy ścianie, a ty śmiejesz się z niego, bo "strzelił focha"? Jeśli tak robisz, jesteś w błędzie. To tzw. pozycja bólowa, którą koty przyjmują, gdy są chore. Niekiedy śmiertelnie...

Ten kot nie jest obrażony, tylko chory fot. Youtube / Screen

Twój kot nie jest w stanie powiedzieć, że coś go boli. Może to jedynie pokazać: załatwiać się poza kuwetą, zaniedbywać higienę, zacząć drapać. Dodatkowo kot, który czuje się źle, może przyciskać głowę do ściany, kanapy lub innych przedmiotów. Choć może to wyglądać, jakby był obrażony, w rzeczywistości jest chory. W takiej sytuacji potrzebuje pilnej pomocy.

Czym jest head pressing u kotów?

Head pressing to nie jest "foch" ani "baranek". Chory kot będzie mocno dociskał głowę do ściany lub innych nieruchomych przedmiotów, np. oparcia kanapy lub szafy. Może też przesuwać głowę wzdłuż ściany, aż dojdzie do jej rogu. To zachowanie kompulsyjne, czyli powtarzające się i wyrwane z kontekstu. W niczym nie przypomina "baranka", który jest wyrazem uczuć.

Head pressing łatwo odróżnić też od kota, który wpatruje się w ścianę. Taki kot zazwyczaj widzi coś, czego nie zauważa człowiek, np. promyka światła lub owada. Nie jest to też "foch", ponieważ koty nie obrażają się i nie są złośliwe. Head pressing niemal zawsze wskazuje na problem neurologiczny – uszkodzenie nerwów lub chorobę mózgu.

Head pressingowi mogą towarzyszyć inne objawy:

krążenie – niektóre koty chodzą w kółko do tego stopnia, że na poduszkach mają odciski;

rozszerzone źrenice – ten objaw może wskazywać na uszkodzenie mózgu;

problemy ze wzrokiem – uszkodzenie nerwów może powodować problemy z widzeniem;

rany na głowie – długotrwałe uciskanie może doprowadzić do powstania ran;

drgawki – chore koty mogą doznawać ataków padaczki, skurczy i drgawek;

dezorientacja – kot może sprawiać wrażenie zdezorientowanego;

zmiany behawioralne – mowa o wybuchach agresji, załatwianiu się poza kuwetą itd.;

zwiększona wokalizacja – nadmierne miauczenie może wiązać się z chorobą lub niepokojem.

Jakie są przyczyny head pressingu?

Przystawianie głowy do ściany u kotów może wynikać z wielu schorzeń. Oto kilka najbardziej prawdopodobnych przyczyn.

Zatrucie pokarmowe

Head pressing może być jednym z objawów zatrucia u kotów. Zwierzę może doznać uszkodzeń wątroby lub/i nerwów w wyniku spożycia toksycznych dla kotów roślin, środków owadobójczych, oprysków lub preparatów przeciwko zamarzaniu. Możliwe jest też zatrucie ołowiem.

Infekcje układu nerwowego

Jeśli infekcja wirusowa lub grzybicza atakuje układ nerwowy kota, mogą pojawić się u niego objawy takie jak uciskanie głowy. Jednym z najgorszych scenariuszy jest wścieklizna. Choroba ta powoduje problemy neurologiczne takie jak drgawki, zmiany zachowania. Z kolei infekcje grzybicze niekiedy atakują tkanki otaczające oko.

Udar

W przypadku udaru mózg kota zostaje pozbawiony tlenu, co skutkuje uszkodzeniem neuronów i upośledzeniem ich funkcji. Kiedy uszkodzenie ma miejsce w przodomózgowiu kota, może wystąpić head pressing wraz ze spadkiem czujności, utratą odruchów wzrokowych, osłabieniem, kręceniem się w kółko i drgawkami.

Nowotwór mózgu

Oponiaki to najczęściej stwierdzane nowotwory mózgu u kotów. Guzy te są zwykle łagodne i nie dają przerzutów na inne części ciała. Problem polega na dodatkowym ucisku, jaki te masy wywierają na mózg, co prowadzi do stanu zapalnego, uszkodzenia nerwów i bólu. Reakcją na to może być przyciskanie głowy do różnych przedmiotów.

Encefalopatia wątrobowa

U kotów z chorą wątrobą może rozwinąć się wtórne zaburzenie metaboliczne zwane encefalopatią wątrobową, które niszczy układ nerwowy. Dzieje się tak, ponieważ wątroba kota nie jest w stanie oczyścić krwi z toksyn, a w organizmie gromadzi się amoniak. Jedną z oznak choroby jest head pressing i kołysanie głową.

Zapalenie mózgu

Zapalenie mózgu występuje u kotów rzadko, ale zagraża ich życiu. Może być spowodowane infekcjami, zaburzeniami układu odpornościowego lub ugryzieniem kleszcza. Neurologiczne objawy zapalenia mózgu obejmują m.in. uciskanie głowy, przechylanie głowy, zmiany w zachowaniu, dezorientację, brak równowagi i drgawki.

Uraz głowy lub kręgosłupa

Uraz kręgosłupa lub mózgu kota może skutkować wieloma zaburzeniami neurologicznymi, które występują w zależności od miejsca urazu. Wypadek samochodowy, upadek z wysokości – to wszystko może prowadzić do problemów, takich jak uciskanie głowy, ślepota i dezorientacja. Dlatego tak ważne jest, aby nie wypuszczać kotów z domu.

Jak wygląda diagnostyka kociego head pressingu?

Kot, który przyciska głowę do ściany lub innych przedmiotów, powinien jak najszybciej trafić do weterynarza, aby ustalić tego przyczynę. To wystarczający objaw, aby lekarz weterynarii mógł podejrzewać nieprawidłowości neurologiczne.

Aby dokładnie określić przyczynę head pressingu, weterynarz przeprowadzi badanie fizykalne, sprawdzi, czy kot ma problemy z widzeniem, poruszaniem. Wykona też badania krwi – zwiększona liczba białych krwinek może oznaczać infekcję. Kolejne badania mogą dotyczyć moczu, ciśnienia, płynu mózgowo-rdzeniowego, co pomoże w zdiagnozowaniu źródła choroby.

Jeśli podstawowe badania nie ujawnią przyczyny head pressingu, lekarz weterynarii może skierować kota na badania obrazowe: rezonans magnetycznym tomografię, rentgen. W takich badań mogą ujawnić się guzy, które naciskają na mózg.

Jak leczy się head pressing?

Leczenie head pressingu zależy od jego przyczyny.

Przykładowo, jeśli okaże się, że kot czymś się zatruł, lekarz może przeprowadzić płukanie żołądka i podawać zwierzęciu płyny, aby uniknąć odwodnienia. Kota z guzem mózgu można leczyć chemioterapią, a oponiaki bardzo często wycina się operacyjnie. W leczeniu infekcji pomóc mogą antybiotyki. W przypadku wścieklizny, ratunku niestety nie ma.

Jeżeli zauważysz, że twój kot siedzi z głową przy ścianie, zawieź go do weterynarza. Im szybciej wdrożysz leczenie, tym większe szanse dla ukochanego mruczka.

