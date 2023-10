Karolak popiera kandydata Konfederacji. "Jest prawym i uczciwym człowiekiem"

Aktor Tomasz Karolak wyraził swoje poparcie dla jednego z kandydatów do sejmu startujących z list Konfederacji, jednocześnie odcinając się od linii ideologicznej partii. – To są poglądy oddalone o miliony lat świetlnych od mojego światopoglądu – zapewnił w rozmowie z portalem gazeta.pl.

Tomasz Karolak popiera Michała Połuboczka z Konfederacji. Fot. Paweł Wodzyński/ East News

Tomasz Karolak poparł Michała Połuboczka z Konfederacji

Michał Połuboczek jest przedsiębiorcą z Rzeszowa i członkiem partii Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena. Na jego przedwyborczej gazetce można zauważyć nagłówek: "Tomasz Karolak popiera Michała Połuboczka". Dodatkowo w środku polski aktor tłumaczy, dlaczego wspiera tego kandydata.

"Od lat znam Michała Połuboczka (...). Rzadko kiedy osoby, które osiągają sukcesy w prowadzeniu przedsiębiorstwa, startują w wyborach. A szkoda, bo w Sejmie powinni zasiadać ludzie, którzy do końca doprowadzają sprawy i dążą do pozytywnych zmian" – czytamy.

Portal gazeta.pl zapytał Karolaka o kandydata, którego wspiera oraz o partię, z której się wywodzi.

– Znam Michała Połuboczka od wielu lat, mogę o nim powiedzieć, że jest prawym i uczciwym człowiekiem. Natomiast od poglądów samej Konfederacji zdecydowanie się odcinam – stwierdził Karolak.

– Absolutnie nie jest to moja partia, niektórymi jej postulatami jestem zniesmaczony, w szczególności tym, co mówi poseł Braun. To są poglądy oddalone o miliony lat świetlnych od mojego światopoglądu – zapewniał aktor.

Gwiazdor serii komedii romantycznych "Listy do M." poinformował, że wspiera również kandydatów z innych partii.

– Michał poprosił mnie o poparcie i nie widziałem tu przeszkód. W obecnych wyborach wielu moich bardzo dobrych znajomych startuje z list wszystkich znaczących partii, muszę się więc trochę rozstroić – tłumaczył.

Gwiazdor "Listów do M." o swoim życiu duchowym

Przypomnijmy, że w marcu tego roku Karolak w podcaście Michała Figurskiego "NieZły Gość" otworzył się na temat swojego życia duchowego. Aktor zdradził, że jest na drodze do zmiany wiary. – Okazało się, że jestem protestantem. Doszedłem do takiego wniosku i będę zmieniał wyznanie. Mówię poważnie (...) To duchowe uleczenie – powiedział.

Karolak opowiedział również o innych duchowych rytuałach, jakie przeszedł. Polski gwiazdor zdradził, że jakiś czas temu wraz ze znajomymi wziął ayahuascę.

– W momencie kiedy ayahuascę wypijesz i ona zaczyna działać, to przygasza się ogień, bo jesteś bardzo wrażliwy na światło i zaczyna się coś bardzo dziwnego. Nie tracisz świadomości (...) W ciągu sekundy widzisz multum obrazów, tych najważniejszych często, albo najbardziej traumatycznych ze swojego życia. (...) To trwa pięć godzin. (...) Mówi się, że to jest też przyspieszona terapia. Mi pomógł psycholog i ayahuasca – opowiadał.

Gwiazdor przyznał się również do praktykowania rytuału kambo, polegającego na wstrzykiwaniu jadu amazońskiej żaby pod skórę.

– (...) następuje 23 minuty reakcji oczyszczającej organizmu. Po położeniu zaczynasz czuć podwyższone ciśnienie, zaczynasz się pocić, wydzielając toksyny, no i zaczyna się oczyszczanie organizmu, które trwa około 23 minut. Musisz iść do toalety, wymiotujesz żółcią, takimi rzeczami. Po 25 minutach ustaje to jak ręką odjął i czujesz się znakomicie. To działa oczyszczająco – relacjonował Karolak.