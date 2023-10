T omasz Grodzki zauważył w rozmowie z TVN24, że najprawdopodobniej opozycja zachowa większość w Senacie. Ale co z nowym rządem? Marszałek Senatu i członek Koalicji Obywatelskiej przewidywał, co może zrobić prezydent Andrzej Duda i kiedy może powstać nowy gabinet. Nie jest to optymistyczna informacja.





Tomasz Grodzki wskazał, kiedy może powstać nowy rząd. Padła konkretna data

Ola Gersz

Tomasz Grodzki zauważył w rozmowie z TVN24, że najprawdopodobniej opozycja zachowa większość w Senacie. Ale co z nowym rządem? Marszałek Senatu i członek Koalicji Obywatelskiej przewidywał, co może zrobić prezydent Andrzej Duda i kiedy może powstać nowy gabinet. Nie jest to optymistyczna informacja.