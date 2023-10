5 zagranicznych filmów podobnych do "Znachora". Wyciskają łzy jak profesor Wilczur

"Znachor" platformy Netflix podbił nie tylko serca polskich widzów, ale również tych z innych krajów. Redakcja naTemat zebrała pięć zagranicznych filmów podobnych do historii Rafała Wilczura. Jedne z nich malują emocjonujący obraz wsi, drugie zaś pod płaszczykiem nieszczęścia snują opowieść o wielkiej miłości.

"Z dala od zgiełku"

"Z dala od zgiełku" w reżyserii Thomasa Vinterberga ("Na rauszu" i "Polowanie" z Madsem Mikkelsenem) to adaptacja powieści o tym samym tytule pióra Thomasa Hardy'ego, która opowiada o losach młodej i niezależnej Bathsheby Everdene.

Kobieta dostaje w spadku po wuju farmę leżącą na angielskiej prowincji. Jako nowa twarz w okolicy, a także właścicielka dużego gospodarstwa wzbudza nie lada zainteresowanie wśród lokalnych mężczyzn.

O względy Bathesheby walczy trzech wielbicieli: jeden z nich jest skromnym hodowcą owiec, drugi przystojnym, choć gwałtownym sierżantem, a trzeci majętnym kawalerem.

Akcja dramatu rozgrywa się w czasach wiktoriańskich, lecz scenariusz stroni od kadrów ukazujących wielkomiejski styl życia wyższych klas. Duński reżyser woli koncentrować się na wiejskich pastwiskach, zapuszczonych stodołach i małomiasteczkowych targach.

W "Z dala od zgiełku" z 2015 roku zagrali m.in. Carey Mulligan ("Obiecująca. Młoda. Kobieta."), Matthas Schoenaerts ("Z krwi i kości"), Tom Sturridge ("Sandman"), Michael Sheen ("Dobry omen") i Juno Temple ("Ted Lasso").

Gdzie obejrzeć? Disney+

"Stowarzyszenie Miłośników Literatury i Placka z Kartoflanych Obierek"

"Stowarzyszenie Miłośników Literatury i Placka z Kartoflanych Obierek" Mike'a Newella ("Uśmiech Mony Lizy" i "Cztery wesela i pogrzeb") zabiera widzów na wyspę Guernsey, która w trakcie II wojny światowej znajduje się pod niemiecką okupacją.

Mieszkańcy miasteczka organizują pewnego wieczoru nielegalne spotkanie, podczas którego piją gin, raczą się ukrytym przed konfiskatą mięsem, a także jedzą placki z kartoflanych obierek. Niestety w drodze powrotnej grupka zostaje przyłapana na łamaniu godziny policyjnej.

Bez zastanowienia jeden z organizatorów potajemnego przedsięwzięcia tłumaczy patrolującym żołnierzom, że razem z przyjaciółmi wraca ze spotkania... Stowarzyszenia Miłośników Literatury i placka z kartoflanych obierek. Po zarejestrowaniu stowarzyszenie przykuwa uwagę londyńskiej dziennikarki, która zamierza opisać historię jego członków na łamach "The Times".

W obsadzie brytyjsko-francuskiego dramatu kostiumowego, który mimo poważnej tematyki zachowuje pogodę ducha, znaleźli się m.in. Lily James ("Kopciuszek"), Michiel Huisman ("Nawiedzony dom na wzgórzu"), Glen Powell ("Top Gun: Maverick"), Jessica Brown Findlay ("Black Mirror") oraz Matthew Goode ("Księga czarownic").

Gdzie obejrzeć? Netflix

"Kochanek lady Chatterley"

"Kochanek Lady Chatterley" to adaptacja kultowej powieści powieść D.H. Lawrence’a z 1928 roku, która w swoim czasie wywołała sporo kontrowersji wysoce jak na tamte czasy seksualną treścią.

Kostiumowy romans przedstawia życie Konstancji Chatterley, która po I wojnie światowej przeprowadza się wraz z mężem z Londynu do posiadłości w Wragby w hrabstwie Lincolnshire.

Od czasów walk na froncie Clifford Chatterley jest sparaliżowany od pasa w dół, a jego małżonka robi, co tylko może, by go wspierać. Mężczyzna pragnie dziedzica, jednak sam nie jest w stanie go mieć, dlatego sugeruje Konstancji, by wdała się w romans. Kobieta poznaje gajowego z niższej klasy, Olivera Mellorsa, do którego zaczyna pałać gorącym uczuciem.

Produkcja Netfliksa może pochwalić się obsadą pełna obiecujących młodych aktorów – m.in. Emmą Corrin ("The Crown" i "Mój policjant"), Jackiem O'Connellem ("Skins"), Ellą Hunt ("Dickinson"), Matthew Duckettem ("Wyznanie") i Faye Marsay ("Andor").

Gdzie obejrzeć? Netflix

"Co przyniesie jutro"

"Co przyniesie jutro" Williama Nicholsona (scenarzysty "Gladiatora" Ridleya Scotta) to emocjonująca historia Grace, która przeżywa rodzinny dramat. Po 29 latach małżeństwa jej mąż postanawia od niej odejść i związać się z nową kobietą. Kobieta nie może pogodzić się z tym, że jej idylliczne życie w nadmorskim miasteczku było kłamstwem.

W rolach głównych możemy zobaczyć nagrodzoną Złotym Globem za "Wszystko w porządku" i "Julię" Annette Bening ("American Beauty") i nominowanego do Oscara za "Living" Billa Nighy'ego ("To właśnie miłość"). W obsadzie nie zabrakło też Josha O'Connora (odtwórca młodego księcia Karola w "The Crown") i Aiyshy Hart ("Collette").

"Może nie jest to dobry film na randkę, ale niuanse prezentowanej w filmie relacji są warte każdej ceny" - napisał w swojej recenzji krytyk filmowy Richard Crouse.

Gdzie obejrzeć? Abonament CDA Premium i Polsat Box Go

"Ci, którzy pozostali"

"Ci, którzy pozostali" to węgierski dramat z 2019 roku w reżyserii Barnabasa Totha na podstawie powieści autorstwa Zsuzsy Varkonyi z 2003 roku. Bohaterami fabuły są 17-latka i starszy ginekolog, którzy po zakończeniu II wojnie światowej spotykają w Budapeszcie i z rozmowy dowiadują się o sobie, że oboje stracili rodzinę w obozach koncentracyjnych.

"Boleśnie złożona historia miłosna, która ucieleśnia relację ojciec-córka i głęboką przyjaźń łączącą dwie zagubione dusze, których stłumione i ciche interakcje rezonują z potężną siłą" - czytamy w recenzji "The Forward".

Gdzie obejrzeć? Niedostępny

