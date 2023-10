Kuchenka turystyczna wybuchła jej w twarz. Celebryci apelują o wsparcie dla 25-letniej modelki

25-letnia Marysia Potoczny odnosi sukcesy w świecie modelingu. Dziewczyna niedawno doznała poważnych poparzeń w wyniku wypadku, który miał miejsce 7 października w Czechach. Proces rekonwalescencji będzie długi i kosztowny. Aby pomóc w pokryciu kosztów leczenia, bliscy zainicjowali zbiórkę środków. Celebryci włączyli się w jej nagłośnienie.

Kuchenka turystyczna wybuchła jej w twarz. Pomoc dla modelki Marii Potoczny Fot. zrzutka.pl; Instagram.com / @itismariia

Marysia Potoczny reprezentuje jedną z czołowych polskich agencji modelingowych. Współpracowała z topowymi markami w świecie mody. Ma na swoim koncie okładkę rosyjskiego "Vogue'a", a także kontrakty w takich miejscach jak Seul i Stambuł. Podczas wyprawy w góry na początku października doszło do tragicznego wypadku – kuchenka turystyczna, której używała, eksplodowała, powodując u niej poważne oparzenia, zwłaszcza na rękach i twarzy.

25-latka została natychmiast przewieziona do szpitala specjalizującego się w leczeniu poparzeń w Pradze, gdzie przeszła pierwszą operację. 14 października została przetransportowana do specjalistycznego ośrodka w Polsce, gdzie będzie poddawana kolejnym zabiegom, w tym przeszczepom skóry, a następnie długiej rehabilitacji.

Mimo że otrzymała profesjonalną opiekę zarówno w Czechach, jak i w Polsce, jej rekonwalescencja będzie długa i kosztowna. Szacunkowy koszt leczenia wynosi 300 tys. złotych. Aby pomóc w pokryciu tych wydatków, bliscy Marysi założyli zbiórkę pieniędzy.

"Z gór w Czechach została przetransportowana helikopterem do szpitala w Pradze specjalizującego się w leczeniu ofiar ognia. Tam przeszła pierwszą operację i została poddana hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii. Analiza lekarzy wykazała drugi i trzeci w czterostopniowej skali oparzeń oraz potrzebę transplantacji skóry w kilku miejscach. W sobotę, 14 października, została przetransportowana karetką do specjalistycznego szpitala w Polsce, gdzie czekają ją kolejne operacje, przeszczepy skóry i rehabilitacja" – czytamy na stronie zrzutki.

Dzięki zebranym funduszom uda się zapewnić Marysi opiekę psychologiczną, opłacić czesne na uczelni i potrzebne zabiegi kosmetyczne oraz zakupić dodatkowe leki. "Chcemy otoczyć ją miłością, którą ona obdarza nas od zawsze" – podkreślili bliscy modelki.

Informacja o zbiórce na rzecz dziewczyny błyskawicznie zyskała popularność w mediach społecznościowych. Posty o akcji udostępnili między innymi znani celebryci. w tym aktorka i piosenkarka Julia Wieniawa.

"Ta przepiękna dziewczyna… Potrzebuje naszego wsparcia. Jej twarz i ręce uległy całkowitemu poparzeniu na skutek wypadku. Strasznie mi przykro… Mam nadzieję, że wrócisz do zdrowia, Marysiu" – zaznaczyła artystka.

Głos zabrali także modelka Sylwia Butor oraz muzyk Jan Rapowanie, który zna Marysię z ławki szkolnej. Dzięki szerokiemu wsparciu udało się zgromadzić już ponad jedną trzecią kwoty niezbędnej na jej leczenie.

"Zuchy! Będę bardzo wdzięczny za pomoc dla mojej koleżanki z klasy! To piękna, dobra i mądra osoba. Nie robię tego często, ale tym razem bardzo proszę. Marysia jest modelką i uległa wypadkowi, tym samym tracąc możliwość pracy i rozwoju. Będę bardzo wdzięczny za każdą złotówkę. (...) Zbierzmy proszę jak najwięcej. Ogarnijmy to. Jest to dla mnie bardzo osobista sprawa. Marysia pożyczała mi długopisy, przypominała o sprawdzianach, dawała odpisywać zadania" – napisał raper, podkreślając, że jest wdzięczny fanom.