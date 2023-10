Kochają swoich opiekunów nad życie, są uciskane przez kłusowników i potwory łaknące zysku, chorują, umierają... Oto 10 najsmutniejszych filmów ze zwierzętami w roli głównej. Chyba tylko potwory na nich nie płaczą.

"Goryle we mgle" – jeden z najsmutniejszych filmów o zwierzętach fot. filmweb / screen

10. "Marley i ja" (2008)

reżyseria: David Frankel

scenariusz: Scott Frank, Don Roos

gatunek: komedia obyczajowa

"Marley i ja" to słodko-gorzki film o tym, jak piękne i trudne jest posiadanie psa: zniszczone rzeczy i ten wzrok pełen żalu... Trudno nie utożsamiać się z rodziną przedstawioną w filmie – małżeństwem Groganów (w tych rolach Owen Wilson i Jennifer Aniston) i ich dziećmi, które przeżywają różne kryzysy. Koniec filmu łamie serce.

9. "Goryle we mgle" (1988)

reżyseria: Michael Apted

scenariusz: Anna Hamilton Phelan, Tab Murphy

gatunek: biograficzny, dramat

Ten film powstał ponad 30 lat temu, ale nadal inspiruje i wzrusza. To intrygująca opowieść o Dian Fossey (w tej roli niezawodna Sigourney Weaver), która przylatuje do Afryki, żeby badać goryle. Kobieta uczy się ich języka, dokumentuje ich życie, ratuje je przed kłusownikami. Tylko czy to wystarczy, by je ocalić?

8. "Był sobie pies" (2017)

reżyseria: Lasse Hallström

scenariusz: Cathryn Michon, W. Bruce Cameron

gatunek: komedia, familijny

Film opowiada historię Baileya, psa, który reinkarnuje się w inne psy w nadziei, że pewnego dnia ponownie spotka się ze swoim ukochanym opiekunem Ethanem (Dennis Quaid). Reżyser przygotował dla widzów szereg dramatycznych scen psiej śmierci. Osoby, które nie oglądają filmów, w których umiera pies, powinny zmienić zdanie. Warto zaryzykować, bo nagroda na koniec jest niesamowita.

7. "Kot Bob i ja" (2016)

reżyseria: Roger Spottiswoode

scenariusz: Tim John, Maria Nation

gatunek: dramat, komedia, biograficzny

Film opowiada o uzależnionym od narkotyków ulicznym muzyku Jamesie Bowenie (Luke Treadaway), którego dramatyczny los odmienia... kot. Rudy, charakterny kot o imieniu Bob pomaga mu w rzuceniu nałogu i wskazuje nową drogę życia. A to niejedyne, czym zaskakuje ta niezwykła historia.

6. "Czas wojny" (2011)

reżyseria: Steven Spielberg

scenariusz: Lee Hall, Richard Curtis

gatunek: dramat, wojenny

"Czas wojny" łączy w sobie wielką przygodę, hollywoodzki rozmach, niezły humor i odrobinę patosu, czyli wszystko, za co kochamy Stevena Spielberga. Reżyser opowiada nam historię konia wyrwanego ze spokojnego pastwiska i wcielonego w szeregi brytyjskiej armii. To melancholijna opowieść o okropieństwach I wojny światowej i wielkiej przyjaźni.

5. "Zaklinacz koni" (1988)

reżyseria: Robert Redford

scenariusz: Eric Roth, Richard LaGravenese

gatunek: melodramat

"Zaklinacz koni" zabiera widzów na przejażdżkę, która nie zawodzi. Film zaczyna się wypadkiem konnym Grace (Scarlett Johansson). Dziewczynka traci nogę, a koń zostaje kontuzjowany. Matka dziewczynki zawozi go na leczenie do "Zaklinacza koni". W rolę tajemniczego znachora wciela się Robert Redford. Ten film po prostu trzeba zobaczyć.

4. "Psim tropem do domu" (1995)

reżyseria: Carlo Carlei

scenariusz: Carlo Carlei, James Carrington

gatunek: dramat, familijny, fantasy, przygodowy

Biznesmen Tom ginie w wypadku i budzi się jako pies. Początkowo kumpluje się z psem Rambo, który zdradza mu sekrety bezpańskiego życia. Później odnajduje swoją rodzinę i próbuje jej pokazać, że jest zmarłym Tomem – z uwielbieniem patrzy na swoją żonę, bawi się z dziećmi. Czy mu się uda? Sprawdźcie sami.

3. "Przygoda na Antarktydzie" (2006)

reżyseria: Frank Marshall

scenariusz: David DiGilio

gatunek: dramat, przygodowy

"Przygoda na Antarktydzie" przedstawia historię naukowca Jerry'ego Sheparda i jego zespołu psich zaprzęgów w bazie badawczej na Antarktydzie. Kiedy przychodzi załamanie pogody, Jerry jest zmuszony ewakuować ludzi i zostawić psy. Film opowiada o ich walce o przetrwanie, przyjaźni i wyrzutach sumienia.

2. "Zew krwi" (2020)

reżyseria: Chris Sanders

scenariusz: Michael Green

gatunek: przygodowy

Film "Zew krwi" powstał na podstawie powieści Jacka Londona o tym samym tytule. To porywająca historia Bucka, przyjacielskiego psa, który wraz ze swoim opiekunem przeprowadza się z ciepłej Kalifornii na mroźną Alaskę. Zwierzak zostaje przywódcą psich zaprzęgów, a później przeżywa przygodę życia. Niestety bez swojego pana.

1. "Mój przyjaciel Hachiko" (2009)

Film został oparty na faktach. Profesor Parker Wilson (Richard Gere), choć początkowo nie chce, przyjmuje pod swój dach szczeniaka. Od tamtej pory zaczyna ich łączyć niezwykła więź. Czworonóg codziennie odprowadza swojego pana na pociąg, a potem po niego przychodzi. Pewnego dnia prof. Wilson nieoczekiwanie umiera. To, co robi pies, łamie serce.

