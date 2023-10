Opozycja demokratyczna nie da się wyrolować. Kluczowe oświadczenie liderów

Andrzej Duda będzie po kolei rozmawiał z Donaldem Tuskiem, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Szymonem Hołownią oraz Włodzimierzem Czarzastym. Po konsultacjach ze wszystkimi ugrupowaniami desygnuje kandydata na premiera. Liderzy opozycji nie dali się rozegrać i już we wtorek nad ranem wygłoszą wspólne oświadczenie.

Andrzej Duda we wtorek odbędzie rozmowy z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. W środę prezydent będzie dyskutował z liderami Trzeciej Drogi, Lewicy, a na końcu z politykami Konfederacji.

– Będziemy rozmawiać ze wszystkimi. Będę miał przygotowaną listę pytań, zakładam, że zadam każdemu gościowi te same – zapewnił prezydent w rozmowie z "Tygodnikiem Solidarność".

Duda zapowiedział również, że padnie "sakramentalne pytanie, czy uważają, że dysponują większością, która pozwalałby im na przeforsowanie swojego kandydata na premiera".

Wszystko wskazuje na to, że opozycja nie da się rozegrać i utrzymają jeden front nawet w indywidualnych negocjacjach z głową państwa.

Tusk, Hołownia, Kosiniak-Kamysz i Czarzasty będą razem rządzić?

Już we wtorek rano Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń wydadzą wspólne oświadczenie.

Na antenie Polsat News powiedział o tym poseł Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej.

– Przed rozpoczęciem konsultacji z prezydentem Andrzejem Dudą, we wtorek rano liderzy trzech opozycyjnych formacji, które będą razem sprawować rządy, wydadzą wspólne oświadczenie – oświadczył.

– W tej chwili trwają rozmowy, które mają na celu przygotowanie trwałej umowy koalicyjnej na najbliższe co najmniej cztery lata – dodał.

Mariusz Witczak z KO w rozmowie z PAP, na którą powołał się Onet, wyjaśnił, że Donald Tusk będzie wspólnym kandydatem na premiera.

– To powiedzą liderzy: tak, dogadaliśmy się co do najważniejszych spraw, wiadomo, że premierem będzie Donald Tusk, to jest przesądzone – powiedział.