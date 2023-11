Po czym poznać, że pies ma depresję? Oto 9 objawów choroby

Twój radosny niegdyś psiak od jakiegoś czasu nie chce się bawić, a większość czasu przesypia? Nie cieszy się z nowych zabawek i ulubionych przysmaków? Cóż, to może być depresja. Nasze psy, zupełnie tak jak my, mogą na nią chorować. Oto 9 oznak, po których poznasz, że twój pies może walczyć z chorobą.

Depresja u psów przebiega podobnie jak u ludzi fot. 123rf.com

Depresja to choroba, która dotyka nie tylko ludzi, ale również psy. Niewielu opiekunów zdaje sobie z tego sprawę, a psy, tak samo jak my, mogą zmagać się z przewlekłym smutkiem, złym samopoczuciem i niską samooceną. Niestety nie potrafią o tym powiedzieć, przez co cierpią samotnie.

Depresja u psów może mieć różne przyczyny. Czasami jest skutkiem przewlekłego stresu, pobytu w schronisku, czasami pojawia się w miesiącach zimowych, gdy zmienia się pogoda. W każdej z tych sytuacji warto rozważyć terapię i wsparcie, które pomogą psu przezwyciężyć trudności. Tylko jak rozpoznać chorobę? Oto 9 objawów depresji u psa.

1. Większy lub mniejszy apetyt

Małe lub znikome zainteresowanie jedzeniem może być oznaką, że pies jest nieszczęśliwy. Z drugiej strony pies z kiepskim samopoczuciem może też jeść więcej, żeby rozładować w ten sposób napięcie. Niezależnie od tego, czy pies ma większy, czy mniejszy apetyt, każda zmiana jest wskazówką dotyczącą jego stanu zdrowia i samopoczucia. Zmieniać może się też waga psa. Jeśli gwałtownie tyje lub chudnie, lepiej skontaktować się z weterynarzem, który wykluczy choroby.

2. Bezsenność lub nadmierne spanie

Według Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI) psy śpią częściej niż ludzie, nawet 14 godzin dziennie. Jeśli jednak zauważysz, że twój pies śpi więcej niż zwykle, może to być oznaką, że jest smutny. I odwrotnie, zmniejszona ilość snu, może być sygnałem, że pies cierpi na bezsenność spowodowaną kiepskim nastrojem. Nie zapominaj jednak, że częstym powodem bezsenności jest ból, więc w pierwszej kolejności odwiedź weterynarza.

3. Brak zainteresowania zabawkami

Podobnie jak u ludzi, utrata zainteresowań może być objawem depresji. Jeśli twój pies jeszcze niedawno nie odstępował swoich zabawek na krok, a teraz nie jest nimi zainteresowany, jego stan emocjonalny może być kiepski. Często jest tak, że zabawki nudzą się psom albo psy po prostu nie chcą się bawić, ale jeśli dzieje się to przez dłuższy czas, a wcześniej było inaczej, warto się temu przyjrzeć.

4. Brak zainteresowania zabawą i spacerami

Zabawki nie są jedyną rzeczą, z której może zrezygnować smutny pies. Jeśli nie ma on energii, jest pogrążony w letargu, nie chce chodzić na spacery ani bawić się z innymi psami, może to oznaczać, że nie jest w najlepszym nastroju. Oczywiście nie wszystkie psy są bardzo towarzyskie i lubią się bawić, dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, co u swojego psa jest normą.

5. Zachowania agresywne

Agresja i rozdrażnienie mogą być jednymi z objawów depresji u psów. Jeśli twój pies dotąd był potulny jak baranek, a nagle zaczął warczeć i gryźć, niemal na 100 proc. coś jest nie tak. Przyczyną agresywnego zachowania mogą być powodujące ból choroby, ale również depresja. Niewykluczone też, że u psa pojawiły się inne zaburzenia behawioralne, np. obrona zasobów. W przypadku agresji najlepiej skonsultować się zarówno z lekarzem weterynarii, jak i behawiorystą.

6. Niszczenie

Niszczenie mebli i rzeczy u dorosłych psów najczęściej wynika z problemów emocjonalnych, np. lęku separacyjnego lub znudzenia. Takie zachowanie może wskazywać, że pies czuje się przygnębiony, sfrustrowany i nie radzi sobie z emocjami. W takim wypadku należy poświęcić mu więcej uwagi, ćwiczyć z nim, a w razie potrzeby skontaktować się z behawiorystą.

7. Ukrywanie się lub kulenie

Jeżeli pies jest nieszczęśliwy lub przerażony, może szukać schronienia, chowając się w różnym zakamarkach domu. Jeśli jednak nie ma żadnego bodźca, który mógłby go przerażać (np. fajerwerków za oknem), to zachowanie może być oznaką, że ma depresję. Czasami też ukrywają się psy, które coś boli. Podobnie psy mogą próbować zmniejszyć napięcie lub ból przez kulenie.

8. Nadmierne wylizywanie sierści

Wylizywanie łap może oznaczać, że psa coś swędzi lub się zadrapał, ale może być to też oznaka, że czuje się niekomfortowo. Psy, wylizując łapy, próbują się uspokoić i zmniejszyć napięcie, czego większość opiekunów nie jest świadoma. Jeśli twój pies całymi dniami wylizuje łapy, skontaktuj się najpierw z weterynarzem, który wykluczy choroby skóry lub ukąszenia owadów, a później – jeśli zajdzie taka potrzeba – z behawiorystą.

9. Bezsensowne kręcenie

Jeśli pies bez przerwy kręci się po domu i ewidentnie nie może znaleźć sobie miejsca, jest bardzo prawdopodobne, że jest znudzony i nieszczęśliwy. Częstsze i długie spacery, wspólne zabawa i treningi, mogą być tym, co rozwiąże ten problem, a jeśli nie ma cię często w domu, rozważ zapewnienie psu dodatkowej opieki, gdy cię nie ma albo zabieraj go ze sobą. Warto też, by sprawie przyjrzał się weterynarz.

Na szczęście istnieje wiele sposobów, aby pomóc psom w przezwyciężeniu problemów emocjonalnych. Kluczem jest obserwacja i zrozumienie stanu psa. Jeśli zauważysz, że twój pupil ma utrzymujący niski nastrój, skontaktuj się z weterynarzem, aby dowiedzieć się, jak mu pomóc. W przypadku zdiagnozowania psiej depresji konieczna może być terapia behawioralna i przyjmowanie leków.

