Przedstawiciel władz miasta zabrał głos ws. Clout MMA po fali negatywnych komentarzy

Echa afery wokół walki Gochy Magical i Nikity w ramach Clout MMA nie cichną. W mediach wylała się fala negatywnych komentarzy, a całe wydarzenie skomentował Orlen, który jest sponsorem tytularnym areny, w której odbędzie się gala. Teraz głos w sprawie zabrał przedstawiciel władz miasta Płock.

Przedstawiciel miasta Płock komentuje aferę wokół Clout MMA Fot. youtube.pl / @Wybitne Shoty

Popularność, jaką zyskała kolejna edycja Clout MMA jest ogromna, ale w złym tego słowa znaczeniu. W sieci wylała się fala negatywnych komentarzy. Wszystko za sprawą walki wieczoru, w której mają zmierzyć się Gocha Magical oraz Nikita. Pierwsza wymieniona znana jest jako matka patostreamera Daniela Magicala. Z kolei jej przeciwniczką jest była dziewczyna jego syna, "Nikita".

Poziom absurdu został zaprezentowany podczas konferencji, która została zorganizowana przed walką. W trakcie spotkania kobiety wykłócały się między innymi o branie narkotyków.

Fani freak fightów krytykują gospodarzy za sam pomysł walki. "Chorzy jesteście. Nastolatka walcząca ze starszą panią (…) Bardzo się zażenowałam, kto wpadł na tak durny pomysł (…) Mam nadzieję, że to nieśmieszny żart"; "Te wasze debilne pomysły kiedyś skończą się tragedią, wsadzać do klatki młodą dziewczynę i kobietę, która czasem ledwo mówi. Zero jakichkolwiek zahamowań" – czytamy w sieci.

Przedstawiciel władz miasta Płock komentuje aferę wokół Clout MMA

W obliczu nadchodzącej wielkimi krokami sobotniej gali, jeden z portali postanowił skontaktować się z Urzędem Miasta Płock, który jest właścicielem Orlen Areny, gdzie odbędzie się Clout MMA. Przedstawiciel Referatu Informacji Miejskiej poinformował, że hala wynajmowana jest na różnego rodzaju eventy. W większości są to wydarzenia komercyjne.

"Orlen Arena jest obiektem wynajmowanym na różne cele, okazje i imprezy przez różne firmy. Są to najczęściej imprezy komercyjne – sportowe, także sportów walki, kulturalne, jak też o charakterze religijnym. Zarządzający halą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. (prezydent w ogóle nie jest stroną w tej umowie) nie ingeruje w profil tych przedsięwzięć. Spółka wymaga, aby obiekt był użytkowany zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa" – przekazał w rozmowie z Pudelkiem Hubert Woźniak.

W dalszej części komentarza przedstawiciel Urzędu Miasta nawiązał bezpośrednio do gali Clout MMA, zaznaczając, że wydarzenie nie jest ogólnodostępne. Hubert Woźniak podkreślił, że w imprezie wezmą udział osoby zainteresowane.

"Gala, której dotyczą pytania, jest przedsięwzięciem komercyjnym. Nie jest imprezą ogólnodostępną. Na jej widowni znajdą się osoby, które będą chciały ją oglądać i z pełną świadomością wykupią bilet. Dodajmy, że pierwsza taka gala odbyła się w tym roku w sierpniu w Centralnym Ośrodku Sportu Torwar, podlegającym pod Ministerstwo Sportu i Turystyki" - podsumował.

Zamieszanie wokół gali Clout MMA zmobilizowało do interwencji również Orlen, który jest sponsorem tytularnym areny, w której odbędzie się wydarzenie. Firma podkreśliła, że "nie jest sponsorem wydarzenia i nigdy nie wspierała podobnych inicjatyw". Podkreślono również, że obiekt należy do władz miasta Płock, a jego administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR).

"Tym nie mniej skontaktujemy się zarówno z właścicielem jak i administratorem, żeby wyjaśnić sytuację i przekazać naszą dezaprobatę dla organizacji podobnych wydarzeń w lokalizacji, w której ORLEN jest sponsorem tytularnym" – poinformowano w oświadczeniu koncernu w serwisie X.