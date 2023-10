P rawo i Sprawiedliwość w niedawnych wyborach parlamentarnych uzyskało słabszy wynik, niż oczekiwano. Pojawiły się także głosy, że prezes partii Jarosław Kaczyński powinien iść na emeryturę. Kto jednak mógłby go zastąpić? Polacy mają swoje typy w tej kwestii, ale większość nie ma pomysłu, kto by mógł zająć jego miejsce. Wykazał to nowy sondaż.





Kto powinien zastąpić Kaczyńskiego? Sondaż pokazał, że PiS jest w tarapatach

Natalia Kamińska

Prawo i Sprawiedliwość w niedawnych wyborach parlamentarnych uzyskało słabszy wynik, niż oczekiwano. Pojawiły się także głosy, że prezes partii Jarosław Kaczyński powinien iść na emeryturę. Kto jednak mógłby go zastąpić? Polacy mają swoje typy w tej kwestii, ale większość nie ma pomysłu, kto by mógł zająć jego miejsce. Wykazał to nowy sondaż.