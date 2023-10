Brytyjczyk przerobił pieczątki w swoim paszporcie. Nie został wpuszczony do Polski

Małgorzata Chuchel

N a warszawskim Lotnisku Chopina w ubiegły piątek został zatrzymany 54-letni Brytyjczyk. Podczas kontroli paszportowej okazało się, że choć jego paszport jest prawdziwy, to nie może on zostać wpuszczony do Polski. Mężczyzna bowiem poprawił pieczątki w swoim dokumencie... długopisem.