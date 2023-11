W zachodnią Europę uderzy cyklon Ciaran. To on będzie dyktował pogodę do końca tygodnia

W nocy ze środy na czwartek w zachodnią Europe uderzy cyklon Ciaran, który przyniesie ze sobą ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym porywy wiatru przekraczające 130 km/h. Polska też znajdzie się w działaniu tego frontu, ale na szczęście w dużo mniejszym stopniu.

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu. Fot. HUBERT BIERNDGARSKI/REPORTER

Pogodę w Zaduszki oraz w piątek kształtować będzie układ niskiego ciśnienia Emir, który rozciąga się od Wielkiej Brytanii. To wynik działania cyklonu Ciaran, który przyniósł na kontynent niskie ciśnienie znad Atlantyku.

Na zachodzie Europy ma to fatalne skutki w postaci porywistego wiatru, intensywnych opadów deszczu oraz burz. Powiewy wiatru w czwartek w Wielkiej Brytanii i we Francji mogą przekraczać nawet 130 km/h.

– W kolejnych godzinach cyklon będzie słabł, a jego centrum przemieści się w kierunku Morza Północnego, w efekcie czego Polska nie będzie bezpośrednio narażona na związane z Emirem groźne zjawiska. Pomimo to jego obecność odczujemy w postaci dość silnego wiatru w czwartek i piątek, a w piątek także w postaci opadów deszczu – informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Pogoda w Zaduszki

W czwartek w większości kraju aura będzie pogodna. Dopiero w drugiej części dnia na zachodzie pojawią się chmury, ale będzie bezdeszczowo. Nie powinniśmy narzekać też na temperaturę. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie – około 11 stopni Celsjusza. W centrum kraju prognozuje się od 14 do 15 stopni, a najcieplej będzie na południu – 16-17 stopni.

Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i porywisty, osiągając prędkość 40-60 kilometrów na godzinę, a w górach powieje jeszcze silniej, do 60-80 km/h.

Jaka pogoda w piątek?

Niestety w piątek zachmurzenie będzie większe i na zachodzie oraz w centrum kraju spadnie deszcz. W zachodniej Polsce od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a w centrum od 2 do 10 litrów.

Temperatura będzie podobna: od 10 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 17 stopni na Podkarpaciu. Wiatr będzie dość silny, rozpędzający się do 40-60 km/h, a w górach do 60-80 km/h.

