Kilka miesięcy temu Sylwia Peretti w tragicznym wypadku w Krakowie straciła jedynego syna. Niedługo później postanowiła pozbyć się swojego szybkiego auta. Okazuje się jednak, że maszyna nadal nie znalazła nowego właściciela. Jaka cena widnieje w ogłoszeniu?

Sylwia Peretti sprzedaje auto. Fot. TRICOLORS/EAST NEWS // Fot. otomoto.pl

Wypadek, w którym zginął syn Sylwii Peretti i trzy inne osoby, poruszył w połowie lipca Polskę. Celebrytka znana z programu "Królowe życia" z trudem przeżywa żałobę. "W nocy z 14 na 15 lipca mój jedyny syn zginął w wypadku samochodowym. A ja? Ja umarłam razem z nim. Mnie nie ma. Nie istnieję. Nie jestem w stanie żyć, funkcjonować normalnie" – wyznała w wywiadzie dla "Vivy!". Patryk podobnie jak mama uwielbiał szybkie samochody. "Kochał życie, jego największą pasją była motoryzacja. (...) Niektórzy chcą od życia więcej, niż tylko je przeżyć. Pamiętajmy, że jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy błędy, które za dużo kosztują" – mówił podczas pogrzebu chłopaka jego kolega.

W sierpniu po dramatycznych wydarzeniach w jednym z portali ogłoszeniowych pojawiło się charakterystyczne, ciemnoniebieskie BMW. Szybko wyszło na jaw, że to auto należące do Peretti.

Wówczas agent gwiazdy tak komentował jej decyzję na łamach "Faktu": – To jest auto Sylwii, już jakiś czas temu mówiła, że po trzech latach będzie chciała zmienić auto i ten moment właśnie nadszedł. Patryk jeździł nim sporadycznie, czasami zdarzyło się, że pożyczył od mamy, ale był dorosły, zarabiał i sam kupił swoje auto.

Peretti od miesięcy próbuje sprzedać auto

Wspomniane BMW M8 często gościło na zdjęciach i filmach celebrytki na Instagramie, gdzie z czułością nazywała je "Lucyferem".

Tymczasem wszystko wskazuje na to, że samochód Sylwii Peretti nadal nie został sprzedany. Choć tak drogie samochody nie rozchodzą się w szybkim tempie, to branżowe portale piszą, że cena jest dość atrakcyjna. Wynosi dokładnie 616 tys. złotych.

"BMW M8 Idealny stan - jedyny taki egzemplarz, wielu osobom bardzo dobrze znany. [...] Już fabryczna wersja tego samochodu jest niezwykle szybka - ma 625 KM, do pierwszej setki przyspiesza w niecałe cztery sekundy. Natomiast nasze BMW M8 zostało wzmocnione do aż 825 KM, co pozwala rozpędzić się do 100 km/h w... 2,6 sekundy. Samochód ma charakterystyczny wygląd - malowanie i karbonowe dodatki" – czytamy w ogłoszeniu.