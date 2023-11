Zborowska podzieliła się radosną nowiną. "Już się nie bardzo da ukrywać"

Zofia Zborowska podzieliła się w mediach społecznościowych radosną nowiną. Aktorka jest w ciąży i spodziewa się drugiego dziecka. W opublikowanym na Instagramie nagraniu zdradziła płeć dziecka. W komentarzach spłynęła lawina gratulacji od fanów.

Zofia Zborowska w ciąży. Aktorka spodziewa się drugiego dziecka Fot. instagram.com / @zborowskazofia

Blisko dwa lata temu w lipcu na świat przyszła córka Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony. Dziewczynka otrzymała na imię Nadzieja po swojej prababci i jest oczkiem w głowie swoich rodziców oraz dziadków (przypomnijmy, że Zborowska jest córką aktorów: Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej).

Dziś zakochani podzielili się w mediach społecznościowych radosną nowiną. Spodziewają się drugiego dziecka, o czym poinformowali za pomocą mediów społecznościowych. "Już się nie bardzo da ukrywać, bo brzuszek zaskakująco szybko rośnie, a Zofia sapie jak szalona. Takiego newsa mamy dla Was. 2024 rok szykuje się być rokiem wyśmienitym" - czytamy pod zamieszczonym na Instagramie nagraniem.

https://www.instagram.com/reel/CzWPZpQNex0/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Na zamieszczonym wideo przedstawiają nowej pociesze wszystkich członków rodziny. "To jest tata. To jest mamuś. To jest Wiesia. To jest Krysia. To jest misio Zdzisio. A ja jestem Nadzia. Będę miała siostrzyczkę. Zobacz Krysia, to jest moja siostrzyczka" - mówi na nagraniu dwuletnia Nadzieja, wyjawiając płeć dziecka Zborowskiej i Wrony.

"Love story" Zborowskiej i Wrony

Przypomnijmy, że Zofia Zborowska i Andrzej Wrona poznali się na wspólnej imprezie. Choć był to całkowity przypadek, od razu poczuli, że to "coś więcej" i zaczęli ze sobą pisać w sieci.

"Pisaliśmy ze sobą, ale ja sobie robiłam z niego jaja. On tak fajnie to odbijał i jak tydzień później mnie zaprosił na randkę, to ja myślę, że on był przekonany, że ja go wyśmieję. Potem była druga randka, o godz. 24.00 wyszliśmy z moim psem, a potem były urodziny Anki i Roberta Lewandowskiego. Byliśmy tam jako single, osobno. Byłam ciekawa, jak się będzie zachowywał. I tam się pierwszy raz pocałowaliśmy" – wspominała Zborowska w wywiadzie z Izabelą Janachowską.

Nie trzeba było długo czekać, by aktorka poinformowała o swoim ukochanym ojca, Wiktora Zborowskiego. Wówczas padły słowa o "przyszłym mężu". "Kiedy poznałam Andrzeja, zadzwoniłam do mojego taty i powiedziałam: 'Chcę ci tylko powiedzieć, że poznałam właśnie mojego przyszłego męża i ojca moich dzieci'" – zdradziła w wywiadzie dla portalu ladnebebe.pl.

Para po raz pierwszy publicznie pokazała się na Gali Mistrzów Sportu w styczniu 2019 roku. W końcu się zaręczyli. Andrzej Wrona oświadczył się Zofii Zborowskiej w dniu jej 32. urodzin, podczas wyjazdu na Mazury. Jeszcze w tym samym roku pobrali się.

Ich ślub odbył się 13 sierpnia 2019 roku. Do ostatniej chwili szczegóły uroczystości były utrzymywane w tajemnicy. Para nie chciała, by dowiedział się o niej nikt oprócz z zaproszonych gości. Niespełna dwa lata później Zborowska i Wrona ogłosili, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Niestety ciąża nie była łatwym czasem dla aktorki, gdyż właśnie wtedy wykryto u niej chorobę krwi.

Pod koniec lipca 2021 roku urodziła się pierwsza pociecha Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony, której nadali imię Nadzieja.