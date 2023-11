Timbaland powrócił, by obrazić Britney Spears. "Załóżcie tej dziewczynie kaganiec"

Timbaland w ostatnim czasie nie wypuścił żadnych hitów, jednak postanowił powrócić, komentując głośną książkę Britney Spears. W "Kobiecie, którą jestem" Spears opisała swoją trudną relację z Justinem Timberlake'iem. Słynny producent muzyczny współpracował z nim wielokrotnie.

Timbaland obraził Britney Spears. Fot. Carlos Piaggio/ The Grosby Group/ EAST NEWS

Timbaland uderzył w Britney Spears

Britney Spears po ponad 20 latach ujawniła więcej szczegółów na temat swojego związku z Justinem Timberlake'iem w swojej autobiograficznej książce "Kobieta, którą jestem", która już stała się bestsellerem.

Timberlake nie skomentował rewelacji zawartych w autobiografii Spears (choć podobno popsuła mu nieco krwi). Wyręczył go w tym producent muzyczny Timbaland, który stworzył z nim m.in. takie numery, jak "Give It To Me", "Carry Out", "4 minutes" czy "Sexy Back".

– Ona wariuje, prawda? Chciałem zadzwonić do JT i powiedzieć: "Człowieku, musisz założyć tej dziewczynie kaganiec" – wypalił w jednym z ostatnich wywiadów Timbaland. Po krytyce, która spadła na niego w mediach społecznościowych, szybko jednak przeprosił na swoim profilu na TikToku. – Przepraszam fanów Britney i ją – powiedział ze skruchą.

Justin Timberlake w "Kobiecie, którą jestem"

Spears zdradziła w swojej autobiografii szokujące szczegóły swojego związku z Timberlake'iem. Zdradziła m.in. że jej ówczesny partner nakłonił ją do aborcji.

"Bardzo kochałam Justina. Zawsze liczyłam na to, że pewnego dnia założymy rodzinę, ale Justin zdecydowanie nie był zadowolony z ciąży. Powiedział, że nie byliśmy gotowi na dziecko w naszym życiu, że byliśmy zbyt młodzi" – pisze Britney w "Kobiecie, którą jestem".

Britney Spears napisała, że gdyby to była wyłącznie jej decyzja, to "nigdy by tego nie zrobiła". "Jednak Justin był pewny tego, że nie chce zostać ojcem" – wspomina w książce. To wydarzenie opisała jako "jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń w jej życiu". Dodała jednak, że po długich dyskusjach podjęli tę decyzję wspólnie.

Britney opisała także kulisy ich rozstania. "(...) Justin przygotowywał się do wydania swojego solowego albumu 'Justified'. W 20/20 u Barbary Walters zagrał piosenkę 'Don’t Go (Horrible Woman)', która zdawała się opowiadać o mnie (...) Niecały miesiąc później wypuścił teledysk do piosenki "Cry Me a River", w którym podobna do mnie dziewczyna zdradza go, podczas gdy on ze smutną miną wałęsa się w deszczu" – pisała Spears.

"W mediach opisywano mnie jako dzi*kę, która złamała serce złotemu chłopcu Ameryki. Prawda jest taka, że ja leżałam na łóżku w Luizjanie, a on radośnie biegał po Hollywood (...) Myśl o mojej zdradzie dawała albumowi nutę niepokoju i wyznaczała mu cel: obgadywanie niewiernej kobiety. Ówczesny świat hip-hopu uwielbiał historie pod hasłem 'Pie*dol się, s*ko!'" – dodała.