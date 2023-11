Ta rzecz z twojej torebki może zabić psa. Lepiej natychmiast się jej pozbądź

Jednym z produktów, w których bardzo często znajduje się ksylitol, a który wiele osób nosi w kieszeniach, plecakach czy torebkach, są gumy do żucia bez cukru. Jeżeli czworonóg je zje, może umrzeć.

Wiele kobiet ma swojej torebce śmiertelnie niebezpieczny dla psa produkt fot. 123rf.com

Ksylitol, nazywany inaczej cukrem brzozowym, to popularny zamiennik cukru. W naturze występuje w wielu roślinach, przede wszystkim w korze brzozy, a w śladowych ilościach w truskawkach i w śliwkach.

W przemyśle spożywczym znajduje zastosowanie jako słodzik. Jego przewaga nad cukrem polega na tym, że jest mniej kaloryczny, nie wywołuje próchnicy i ma działanie przeciwgrzybicze. Zalecany jest też dla diabetyków i osób na diecie.

Z kolei dla psów ksylitol jest silnie toksyczny – jego spożycie może prowadzić do ciężkiego zatrucia, a nawet do zgonu. Niestety znajduje się w wielu produktach, które często mamy pod ręką, w tym w gumach do żucia bez cukru.

Objawy zatrucia gumą do żucia bez cukru u psów

Ksylitol, którego duże ilości znajdują się w gumach do żucia bez cukru, uwalnia z trzustki czworonoga duże ilości insuliny, co w ciągu 60 minut wywołuje u psa hipoglikemię (niedocukrzenie) – stan zagrażający życiu. Jest to szczególnie niebezpieczne dla psich seniorów, psów z chorobami serca oraz szczeniąt.

Objawy zatrucia ksylitolem u psa:

osłabienie;

letarg;

zaburzenia koordynacji;

ślinienie;

biegunka;

wymioty;

bezruch;

drgawki;

utrata przytomności.

W razie uszkodzenia wątroby może dojść też do zażółcenia błon śluzowych, m.in. twardówek oczu i dziąseł (żółtaczki). Wystąpienie objawów z powyższej listy wymaga natychmiastowej wizyty u weterynarza. Nieleczone zwierzę może umrzeć.

Inne niebezpieczne dla psa produkty

Ksylitol w formie białego proszku występuje przede wszystkim w produktach spożywczych, ale także w niektórych lekarstwach i kosmetykach. Jest wiele produktów, na które należy uważać.

Produkty zawierające ksylitol:

gumy do żucia bez cukru;

cukierki bez cukru;

ciasta i słodycze;

słodziki;

witaminy w tabletkach;

pasty do zębów;

płyny do płukania jamy ustnej;

syropy na kaszel.

Na opakowaniach produktów ksylitol oznaczony jest symbolem E967. Jego angielska nazwa to xylitol.

Co zrobić, gdy pies zje gumę do żucia lub inny produkt z ksylitolem?

Przede wszystkim należy skupić się na profilaktyce zatrucia i odkładać torebkę z gumą do żucia lub samą gumę w miejsce niedostępne dla psa.

Natomiast jeśli pies dostanie się do torebki i zje gumę do życia bez cukru, należy go uważnie obserwować, a najlepiej od razu skontaktować się z lekarzem weterynarii – w razie wystąpienia objawów zatrucia należy koniecznie to zrobić.

W trakcie podróży, jeśli lekarz weterynarii na to pozwoli, można podawać psu słodkie pokarmy, np. miód, które zneutralizują działanie ksylitolu. Na miejscu weterynarz zbada poziom cukru we krwi u psa, pobierze krew i poda mu leki.

Pies przez kilka dni będzie musiał zostać pod jego opieką, by wykluczyć uszkodzenie wątroby. Po wyzdrowieniu zostanie wypisany do domu, jednak nie wszystkie zwierzęta skończą całe i zdrowe...