Chcesz dużego psa, ale nie wiesz jakiego? Oto 15 dużych ras psów. Są piękne i mądre!

Marzysz o dużym psie, ale nie wiesz, którego wybrać? Możemy ci w tym pomóc. Oto lista 15 dużych ras psów cieszących się dużą popularnością wśród Polaków.

Golden Retriever – jedna z najpopularniejszych dużych ras psów fot. 123rf.com

1. Labrador

Labradory początkowo wykorzystywano jako psy myśliwskie. Ich zadanie polegało na aportowaniu myśliwemu zestrzelonego ptactwa. Obecnie to popularne psy rodzinne, terapeutyczne i asystujące. Z natury są energiczne, chętne do zabawy, uwielbiają pływać. Nie są to psy odpowiednie dla osób nieaktywnych – wymagają dużo ruchu. Ich minusem skłonność do zjadania niejadalnych przedmiotów oraz tendencja do tycia. Opiekując się labradorem, należy pilnować jego wagi.

2. Owczarek niemiecki

Owczarek niemiecki to duży pies z pasterskim rodowodem. Dawniej zajmował się zaganianiem owiec i bydła. Obecnie jest znany przede wszystkim jako znakomity pies służbowy: bojowy, patrolowy, tropiący. Z charakteru jest pewny siebie, lojalny, uwielbia się bawić. Nie nadaje się dla osób, które nie będą w stanie poświęcić mu wiele czasu. To pies, który szybko się nudzi. Kupując owczarka, należy zwrócić uwagę, czy jego przodkowie nie mieli dysplazji – jest to choroba typowa dla rasy.

3. Chart afgański

Charty afgańskie są uznawane za jedną z najpiękniejszych ras psów na świecie. Rasę pierwotnie użytkowano do stróżowania, na polowaniach i wyścigach. Z czasem stały się to popularne psy ozdobne i do towarzystwa. Ich znakiem rozpoznawczym jest długa sierść, którą dawniej wykorzystano do wyrobu szali. Z usposobienia charty afgańskie są uparte i niezależne, są jedną z najtrudniejszych do ułożenia ras psów. Dopóki nie nauczą się przywołania, lepiej nie spuszczać ich ze smyczy.

4. Golden Retriever

Golden Retriever jest jedną z najpopularniejszych dużych ras psów w Polsce. Słynie z łagodnego usposobienia i cierpliwości wobec dzieci. Z tego powodu doskonale sprawdza się jako towarzysz osób starszych oraz rodzin z dziećmi. Jest też wykorzystywany jako psi terapeuta i pies ratownik. Wymaga regularnego czesania, bliskiego kontaktu z człowiekiem i dużej dawki ruchu. Bez tego może stać się smutny, sfrustrowany, a w efekcie niszczyć.

5. Alaskan malamute

Alaskan malamute to duży pies zaprzęgowy pochodzący z Alaski. Wobec ludzi jest przyjazny, może mieć jednak problemy z innymi psami. Ma potężny instynkt łowiecki i może próbować dominować. To pies, dla którego najgorszą rzeczą jest samotność i bezczynność. Powinien mieć zapewnione mądre zajęcie i długie spacery. W przeciwnym razie może próbować uciekać, kopać doły. Rasa jest uważana za trudną w wychowaniu. Nie jest odpowiednia dla osób, które nie będą w stanie poświęcić psu wiele czasu.

6. Berneński pies pasterski

Berneński pies pasterski to duży pies o mocnej budowie. Słynie z trójkolorowego umaszczenia i przyjaznej urody. Dawniej wykorzystywano go do przewożenia w górach ciężkich ładunków. Obecnie to popularny pies rodzinny. Z charakteru jest bardzo wrażliwy, a pozbawiony kontaktu z człowiekiem staje się wycofany i lękliwy. Ma bardzo dobrą pamięć i duży potencjał. Niestety należy do najkrócej żyjących ras psów – niektóre "berneńczyki" żyją tylko 6 lat...

7. Bokser

Boksery wyhodowano do stróżowania i szczucia buków. Współcześnie są wykorzystywane jako psy obronne i towarzyszące. Mają żywiołowe, pogodne charaktery. Są skłonne do zabaw i cierpliwe wobec dzieci. Boksery są psami, które źle znoszą samotność. Nie są odpowiednim wyborem dla osób, które szukają psa "na podwórko" lub nie mogą poświęcić mu wiele czasu. Przedstawiciele tej dużej rasy żyją średnio 10-12 lat. Ze względu na skróconą kufę mogą mieć trudności z oddychaniem.

8. Malinois

Malinois to dość duży pies z krótką sierścią i dużą muskulaturą. Budową przypomina nieco owczarka niemieckiego, ale jest sprawniejszy. Doskonale sprawdza się w policji, wojsku i psich sportach. Jest bardzo posłuszny, a zarazem nieokiełznany – wymaga prowadzenia przez stanowczego i konsekwentnego opiekuna. Malinois potrzebuje nie tylko dużo ruchu, ale również dużo zabaw i kontaktu z człowiekiem. Bez tego szybko się nudzi, co może doprowadzić do agresji i destrukcyjnych zachowań.

9. Collie

Collie to długowłosa rasa psów dużej wielkości. Początkowo wykorzystywano je do zaganiania owiec. Współcześnie są to popularne psy rodzinne. Collie z natury są łagodne i bardzo przyjazne. Dobrze dogadują się z dziećmi i innymi zwierzętami. Ze względu na nieśmiałą naturę, muszą być socjalizowane od pierwszych tygodni. W przeciwnym razie mogą być lękliwe. Ich sierść wymaga częstego czesania i mycia – bez tego szybko się kołtuni.

10. Dalmatyńczyk

Dalmatyńczyki są rasą, której nie da się pomylić z żadną inną. Ich znakiem rozpoznawczym jest biała sierść w ciemne kropki. Sławę rasie przyniosła książka Dodie Smith z 1956 roku i jej późniejsze ekranizacje zatytułowane "101 dalmatyńczyków". Psy tej rasy z natury są czujne i odważne. Bardzo przywiązują się do swojej rodziny i dobrze czują się w towarzystwie dzieci. Nie są to jednak psy odpowiednie dla domatorów i niezbyt aktywnych osób. Średnia długość ich życia to 15 lat.

11. Akita Inu

Akita Inu to największa japońska rasa psów. Występuje w wielu umaszczeniach, z których najbardziej rozpowszechnione (przynajmniej w Polsce) jest rude. Jest to pies myśliwski, który słynie ze swojej zawziętości i potężnego instynktu. W stosunku do opiekunów jest łagodny, ale wymaga opieki zrównoważonej i konsekwentnej osoby. W przeciwnym razie może próbować wejść na głowę. Wymaga starannej socjalizacji, ponieważ może nie tolerować innych psów.

12. Doberman

Dobermany to duże i silne psy znane jako "psi żandarmi". Sprawdzają się zarówno jako psy rodzinne, jak i w służbach, np. w policji. Z charakteru są urodzonymi stróżami. Słyną ze zrównoważenia i ogromnego przywiązania do członków rodziny. Nie nadają się dla osób nerwowych, niekonsekwentnych. Ponieważ nie mają podszerstka, trzeba uważać, żeby nie zmarzły. Typowe choroby dla rasy to dysplazja stawów i alergie. Dobermany żyją 10-13 lat.

13. Wyżeł weimarski

Wyżły weimarskie to duże psy gończe. Na polowaniach są wykorzystywane do wystawiania i tropienia zwierzyny. Ich cechą charakterystyczną jest umaszczenie, które przybiera odcienie srebra. Z usposobienia są spokojne, inteligentne, zarazem niezależne – ich ułożenie wymaga rozwagi. Nie są to psy dla osób, które nie cenią sobie długich spacerów i wspólnych zabaw. Bez tego wyżeł szybko popadnie we frustrację – może szczekać lub niszczyć. Typową chorobą dla rasy jest przepuklina pępkowa.

14. Pudel duży

Pudle są jedną z najinteligentniejszych ras psów na świecie. Dawniej zajmowały się polowaniami na ptactwo wodne, a także zaganianiem owiec i bydła. Obecnie to popularne psy do towarzystwa, ozdobne oraz rodzinne. Z charakteru są łagodne, energiczne, lojalne i chętnie się uczą. Dobrze dogadują się z dziećmi i innymi zwierzętami. Nie będą dobrym wyborem dla osób, które szukają dużego łagodnego psa, ale nie mogą poświęcić mu wiele czasu. Pudle wymagają wiele uwagi.

15. Husky

Husky należą do północnych ras psów. Są dość duże, energiczne i silne. Nie nadają się dla osób, które nie zapewnią im dużo ruchu – codzienne długie spacery to konieczność. Z usposobienia są łagodne i pogodne. Znakomicie dogadują się z innymi psami, ale mogą próbować polować na inne zwierzęta, np. wiewiórki lub koty – wszystko za sprawą silnego instynktu. Niespełnione, znudzone mogą próbować uciekać. To rasa, którą trudno nauczyć chodzenia przy nodze.

