Co się stało z dziećmi Franka Sinatry? Podejrzewano go o ojcostwo syna znanego reżysera

Frank Sinatra – legenda muzyki i mówiąc wprost, człowiek o wątpliwej reputacji pozostawił po sobie trójkę latorośli (przynajmniej oficjalnie) ze związku z Nancy Barbato. Wykonawcę przeboju wszech czasów "New York, New York" posądza się również o bycie ojcem syna sławnej aktorki. Co się stało z dziećmi Franka Sinatry?

Co się stało z dziećmi Franka Sinatry? Fot. Album Online/ East News

Nancy Sinatra

Nancy Sinatra to najstarsza córka Franka Sinatry, która urodziła się w 1940 roku. Nancy zasłynęła przede wszystkim dwoma kawałkami wydanymi w 1966 roku: "These Boots Are Made for Walkin" oraz będący coverem Cher utwór "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)".

Nancy wydawała się być blisko związana ze swoim ojcem. Wystąpiła razem z nim w komedii "Małżeństwo na rozdrożu", gdzie wcieliła się w jego córkę oraz wykonała z nim słynny duet "Somethin' Stupid".

Nancy zagrała w paru filmach w latach 60. i 70., a w 1985 roku wydała książkę o swoim ojcu "Frank Sinatra: My Father". W 2020 roku wspomniane "These Boots Are Made for Walkin" zostało wprowadzone do GRAMMY Hall of Fame. Niebawem ukaże się ilustrowana książka o jej życiu "Nancy Sinatra: One For Your Dreams".

Frank Sinatra Jr.

Urodzony w 1944 roku Frank Sinatra Jr. był jedynym synem Sinatry i Barbato, który chciał pójść w ślady swojego ojca. Chociaż nie brakowało mu talentu, nie miał tego czegoś, co pozwoliłoby stać się takim gwiazdorem, jak on.

W 1963 roku kiedy miał dziewiętnaście lat, został porwany przez byłego kolegę z klasy swojej siostry Nancy Barry'ego Keenana. Podobno przez całe życie nie lubił rozmawiać o tym traumatycznym dla niego zdarzeniu.

Choć wydał w swoim życiu parę albumów, przede wszystkim był dyrektorem muzycznym swojego słynnego ojca. Sinatra Jr. poza rozmowami o wspomnianym porwaniu nie cierpiał także podobno bycia porównywanym do ojca.

Na początku lat dwutysięcznych Frank pojawił się w epizodach popularnych seriali, takich jak "Rodzina Soprano" czy "Family Guy". W 2016 roku Sinatra Jr. zmarł na atak w sercu w trakcie trasy koncertowej. Miał wówczas 72 lata.

Tina Sinatra

Najmłodsza córka Sinatry, czyli urodzona w 1948 roku Tina Sinatra również działała w branży rozrywkowej jednak zakulisowo, m.in. będąc producentką takich telewizyjnych programów, jak "Sinatra 75: The Best Is Yet To Come" (1990) oraz mini-serialu "Sinatra" (1992).

Wzorem swojej starszej siostry Tina też wydała wspominkową książkę "My Father's Daughter: A Memoir", która ukazała się na rynku w 2000 roku. W tym samym roku w wywiadzie udzielonym "The Independent" została zapytana, jakie cechy dzieli ze swoim słynnym ojcem. "Niezdolność do spania. I do pewnego stopnia jego temperament" – stwierdziła.

Tina była również zaangażowana w produkcję brytyjskiego musicalu "Sinatra The Musical", który zadebiutował na teatralnych deskach pod koniec września tego roku.

"Robimy coś dla światowej publiczności" – mówiła Tina jeszcze przed premierą. "O to właśnie chodziło – umieścić muzykę taty na żywo na scenie, aby wszystkie pokolenia mogły ją poznać i czerpać z niej radość" – dodała.

Ronan Farrow to też syn Franka Sinatry?

Frank Sinatra miał opinię kobieciarza, dlatego rzecz jasna podejrzewano go o posiadanie większej liczby dzieci niż trójka z nieznanymi opinii publicznej osobami. Co ciekawe jedna z teorii dotyczyła syna jego byłej żony.

Chodzi o Ronana Farrowa, dziennikarza śledczego i autora reportażu o zbrodniach Harveya Weinsteina: "Złap i ukręć łeb. Szpiedzy, kłamstwa i zmowa milczenia wokół gwałcicieli".

Urodzony w 1987 roku Farrow jest biologicznym synem Mii Farrow oraz Woody'ego Allena. Internetowi detektywi zaczęli jednak zestawiać zdjęcia Ronana z Sinatrą i doszli do wniosku, że jest podobny bardziej do niego niż do Allena.

Chociaż Farrow rozwiodła się z Sinatrą w 1968 roku, czyli niemal dwadzieścia lat przed narodzinami syna, wciąż pozostawała z byłym mężem w dobrych stosunkach. Ponadto sama aktorka podgrzała temperaturę plotki, gdy w wywiadzie udzielonym "Vanity Fair" w 2013 roku zapytana o to, czy Ronan może być synem Sinatry, odparła: "Możliwe".

Sam Ronan zamieścił jedynie humorystycznego tweeta w sprawie, żartując, że wszyscy "z jakimś prawdopodobieństwem" możemy być synami Sinatry. W wywiadzie udzielonym CBS w 2015 roku Nancy Sinatra nazwała sugestie, że jej ojciec mógłby być biologicznym rodzicem Farrowa "nonsensem", twierdząc, że jej ojciec poddał się wazektomii lata przed narodzinami Ronana.

Co jakiś czas pojawiają się nowe doniesienia o domniemanych dzieciach Sinatry. Aktorka Eva Bartok twierdzi, że jej córka Deana jest córką Sinatry. Zgodnie z informacjami "The Daily Mail" ma nawet nosić jego nazwisko.

Dzieckiem legendy muzyki ma być także Julie Lyma, która w 2000 roku zmieniła nazwisko na Julie Sinatra. W książce "Under My Skin: My Father, Frank Sinatra The Man Behind the Mystique" twierdzi, że jej matka zdradziła jej prawdę, gdy miała 53 lata. Julia miała być owocem romansu Sinatry z gospodynią Dorothy Bunocelli.