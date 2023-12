Nieśmiertelny prezent dla dziecka, czyli klocki. To jest "trendy" w sklepach wśród tych zabawek

Nieśmiertelny prezent dla dziecka? Idealnym przykładem są klocki, którymi bawiły, bawią i będą się bawić kolejne pokolenia. A skoro o nich mowa, to od razu na myśl przychodzi LEGO, jeden z najbardziej znanych na świecie producentów tego rodzaju zabawek. Świat tej marki jest na tyle bogaty, że można długo zastanawiać, jaki zestaw kupić dziecku na prezent. Skrócimy ten czas do namysłu, wskazując palcem ostatnie klockowe hity.

Niezmiennie w ofercie LEGO znajdziemy klocki tak dla młodszych, jak i starszych dzieci. Pierwszym kryterium selekcji dostępnych na sklepowych półkach zestawów powinien być więc wiek pociechy, dla której szykowany jest prezent. Dzieciom w wieku przedszkolnym (3+) dedykowane są zestawy LEGO DUPLO. Dla starszych (6+) zaś przeznaczone są serie autorskie np. LEGO Friends albo te na licencjach innych marek.

Jakie nowości czekają w świecie LEGO DUPLO? Spośród dużych klocków o wyrazistych kolorach, którym przyświeca idea nauki przez zabawę, zestawem wartym rozważenia na prezent może być Domek na drzewie 3 w 1. Pełen funkcji zestaw dla małych poszukiwaczy przygód można przebudować na trzy różne sposoby. Kreatywnym budowaniem dziecko stworzy plac zabaw, domek na drzewie lub dwa domki z ogrodem.

Ciekawą ewolucję przeszedł klockowy hit dla najmłodszych, jakim jest Pociąg parowy, który stał się jeszcze łatwiejszy w obsłudze i... zdalnie sterowany za pomocą aplikacji do pobrania. Silnik z funkcją ręcznego startu i klocki do odgrywania zdarzeń na torach zapewnią zabawę w prawdziwego maszynistę. Kolejna propozycja to Town Budowa, zestaw edukacyjny dla małych budowniczych, z buldożerem, dźwigiem i betoniarką.

Prezentów dla dzieci starszych warto poszukać pośród zestawów klocków LEGO Friends, serii stworzonej dla odgrywania scenek inspirowanych prawdziwym życiem. Jednym z nich jest pełen przyjaźni i przytulnych pomieszczeń do zwiedzania Dom Autumn. Małym miłośnikom i miłośniczkom koni można sprezentować zestaw Stajna Autumn. Nad stajnią znajduje się kuchnia i sypialnia z łóżkami z siana, a na zewnątrz czeka bryczka.

Poprzednie zestawy LEGO Friends dedykowane są dzieciom w wieku 7+. Dla tych, które ukończyły 9. rok życia, prezentowym strzałem w dziesiątkę może okazać się Dom kultury w Heartlake. Model zabawkowego budynku ma przestawialne poziomy, daje więc możliwość dostosowania go do własnych upodobań. Składa się z sali muzycznej, studia nagraniowego, studia artystycznego oraz strefy relaksu z grami wideo.

Po dziś dzień świat LEGO przeplata się z bajkowym światem Disneya. Absolutną nowością jest Zamek Króla Magnifico, zestaw oparty na nadchodzącym filmie animowanym "Życzenie". Czteropiętrowy pałac kryje w sobie kuchnię z kominkiem i ladą piekarniczą, lustrzaną szafę oraz pokój ze zdejmowanym piramidalnym dachem. Zabawę nim można sobie urozmaicić poprzez skorzystanie z aplikacji LEGO Builder.

W łatwą i intuicyjną przygodę z LEGO Builder dzieci mogą udać się również, gdy dostaną w prezencie zestaw Zaczarowany domek na drzewie. Jest on dwupoziomowy i skrywa sekretne schody, a w jego okolicy można znaleźć wodospad, ukrytą za nią jaskinię, zjeżdżalnię oraz tyrolkę. Do odgrywania scenek wielbiciele i wielbicielki kultowych animacji mają w tym hitowym zestawie aż 13 disneyowskich postaci.

W pierwszych rzędach na półkach w sklepach znajdują się też zestawy na bazie DREAMZzz, autorskiego serialu telewizyjnego LEGO o grupie młodocianych agentów chroniących dzieci w Świecie Snów. Wśród nich są m.in. Koszmarny Rekinokręt, potworny pojazd do zbudowania na dwa sposoby (tryb statku lub czołgu), oraz Fantastyczny domek na drzewie, baza bohaterów serialu do kreacji w trybie imprezowym lub obronnym.

Oczywiście, świat LEGO DUPLO, LEGO Friends, LEGO Disney czy LEGO DREAMZzz oferuje ogromny wybór jeszcze innych zestawów. I oczywiście, i na tych seriach nie zaczyna ani nie kończy się świat klocków LEGO. Powyższe zestawy to tylko i aż propozycje na tegoroczny prezent, a dodatkowych inspiracji najlepiej poszukać na oficjalnej stronie LEGO. Jedno jest pewne – znajdzie się zestaw dla każdego dziecka.