Noclegi w okołonoworocznych terminach w Polsce wyprzedają się w rekordowo szybkim tempie. Powoduje to nie tylko ich coraz mniejszą dostępność, ale też kosmicznie wysokie ceny. Kto jednak powiedział, że sylwestra musimy spędzać w Polsce? Oto lista tanich lotów na koniec grudnia, do niekoniecznie oczywistych miast, w których można spędzić sylwestra i nie wydać tam fortuny.

Ryga, czy Podgorica to niekoniecznie znane kierunki sylwestrowe, ale z pewnością warte odwiedzenia fot. getty images / GrigoryLugovoy / canva.com / romanbabakin

Chcesz spędzić sylwestra poza domem, ale ceny noclegów w Polsce w tym okresie skutecznie cię od tego odciągają? Rozważ spędzenie go za granicą! Chociaż może się wydawać, że zagraniczna podróż będzie oznaczać o wiele większy wydatek, to przy obecnych cenach może okazać się, że nawet na tym zaoszczędzimy.

Zima to magiczny czas, gdy wiele miast w Europie nabiera niepowtarzalnego uroku, a ich ulice przybierają świąteczne ozdoby. Nie musimy więc ograniczać się do Zakopanego i Gdańska, kiedy otworem przed nami stoi cały świat, szczególnie w dobie tanich lotów.

Niestety, spora część biletów z tej tańszej puli została już dawno wyprzedana, a te, które są w atrakcyjnej cenie, zabiorą nas do miejsc, w których ciężko w tym terminie o tani nocleg. Nie straszne mi jednak poszukiwania okazji i rozwiązań dla oszczędnych, dlatego udało mi się znaleźć kilka interesujących opcji, choć przyznaję, że niezbyt oczywistych.

Dokąd tanio lecieć na sylwestra? Oto propozycje!

Kopenhaga na sylwestra

Loty z Gdańska do Kopenhagi w dwie strony to koszt zaledwie 155 zł. Stolica Danii wabi swoich mieszkańców i turystów malowniczymi widokami nad kanałami Nyhavn, gdzie w grudniu kolorowe domki przypominają zimową kartkę pocztową.

Kiedy zbliża się północ, Duńczycy gromadzą się na głównym placu, aby podziwiać spektakularne pokazy sztucznych ogni nad zamkiem Kronborg.

Ceny za nocleg od osoby w prywatnym pokoju zaczynają się od 150 zł.

Ryga na sylwestra

Ryga zachwyci cię swoją architekturą z epoki renesansu i baroku. Zimą, gdy miasto pokrywa warstwa śniegu, mieszkańcy tradycyjnie świętują Boże Narodzenie i Nowy Rok, chętnie spędzając ten czas na łyżwach na naturalnych lodowiskach lub na Ratuszowym Placu, gdzie odbywają się liczne koncerty i imprezy.

Za loty w dwie strony z Gdańska zapłacimy 180 zł. Noclegi w Rydze są wyjątkowo tanie i to właśnie na nich możemy tam sporo zaoszczędzić. Za pobyt w prywatnym apartamencie zapłacimy już od 70 zł za osobę.

Podgorica na sylwestra

Stolica Czarnogóry, mimo że zimą nie jest typowym wyborem ani dla fanów zimowych sportów, ani dla tych, którzy szukają ciepła, oferuje wiele innych atrakcji. Spacer po Starym Mieście pełnym urokliwych kafejek i sklepików z pamiątkami to wyjątkowy sposób na spędzenie zimowego dnia.

Nowy Rok w Podgoricy jest obchodzony bardzo hucznie. 31 grudnia mieszkańcy i nieliczni turyści gromadzą się na głównym placu, aby świętować, tańczyć i obserwować fajerwerki.

Choć za lot musimy zapłacić nieco więcej, bo około 380 zł, to zrekompensują nam to niezwykle tanie noclegi (około 55 zł za osobę za dobę) oraz pyszne jedzenie, które także jest dostępne w przystępnych cenach.

Tirana na sylwestra

Jeśli nie Czarnogóra, to może sąsiednia Albania? Loty w dwie strony do Tirany to koszt około 450 zł, jednak podobnie jak w Podgoricy, zrekompensujemy to sobie tanim noclegiem i niskimi cenami w restauracjach. Za pobyt w hotelu zapłacimy niewiele ponad 40 zł od osoby, a korzystając z opcji ze śniadaniem będzie to około 60 zł.

Tirana będzie dobrym wyborem dla osób, które interesują imprezy w klubach i restauracjach. To właśnie tam można świętować nadejście Nowego Roku aż do białego rana.

