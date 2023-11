Jak oduczyć psa skakania na ludzi? 10 wskazówek, dzięki którym osiągniesz sukces

Przepraszanie za pobrudzone spodnie to nic miłego, a doświadczyło tego wielu psiarzy. Jeszcze gorzej, jeśli pies kogoś przewrócił i spowodował uraz. Jak oduczyć psa skakania na ludzi? Oto 10 wskazówek, dzięki którym nauczysz psa kulturalnych powitań.

Nie wszyscy cieszą się, gdy skacze na nich pies fot. 123rf.com

1. Witaj się z psem wyłącznie, gdy stoi, siedzi lub leży

Pies uczy się znacznie szybciej, jeśli wie nie tylko, czego nie robić, ale również, co robić. W przypadku skakania przy powitaniu oznacza to witanie się z psem wyłącznie wtedy, gdy wszystkie jego cztery łapy stykają się z podłożem, a więc gdy pies stoi, leży lub siedzi. Trzeba wykorzystać to, że psy w jednej chwili nie potrafią stać i skakać.

2. Chwal psa, gdy ma przednie łapy na ziemi

Psy powtarzają zachowania, dzięki którym odnoszą korzyści, np. w postaci przysmaków, uwagi opiekuna lub pochwał. Dlatego też, jeśli pies nie skacze podczas powitania, należy go za to nagrodzić. Ważne jest to, aby nagroda pojawiła się natychmiast, aby pies zrozumiał, za co ją dostał. Pomóc w tym może kliker.

3. Ignoruj go, gdy skacze

Nie wolno wzmacniać u psa zachowania, które chce się wyeliminować. Jeżeli pies skacze, trzeba mu zabrać to, czego chce – uwagę. Można odwrócić się tyłem i odejść, a nagrodzić psa dopiero wtedy, gdy usiądzie lub stanie. Można też patrzeć na niego i stanowczym głosem mówić: "nie, nie wolno", jednocześnie się odsuwając.

4. Naucz psa komendy "siad"

Ignorowanie skakania i nagradzanie pożądanych zachowań jest skuteczne, ale może być denerwujące zarówno dla ciebie, jak i dla psa, ponieważ wymaga sporo czasu. W przyspieszeniu nauki może pomóc nauczenie psa komendy siad. Jeśli pies ją zna, należy poprosić go, aby usiadł, gdy tylko staniemy w drzwiach i wtedy dopiero go przywitać.

5. ZAWSZE nagradzaj psa za brak skakania

Pies szybciej nauczy się zasad powitania, jeżeli będzie otrzymywał nagrodę. Trzeba nauczyć go, że przednie łapy na podłodze dają jej więcej niż skakanie. Oznacza to, że psa trzeba nagradzać ZAWSZE, gdy nie będzie skakał. Nawet jeżeli wcześniej przez 5 minut uporczywie skakał, a my czujemy się totalnie bezsilni.

6. Nie chwytaj i nie odpychaj psa

Pies skacze, żeby zwrócić na siebie uwagę. Negatywne reakcje cielesne, takie jak łapanie psa, trzymanie go za łapy, odpychanie go, też są uwagą, a więc nagradzają psa. Na dłuższą metę takie reakcje mogą wzmocnić skoki. Co gorsza, wiele psów może zinterpretować je jako wstęp do brutalnej zabawy i zacząć skakać mocniej, a tego nie chcemy!

7. Nie podnoś kolana, gdy pies skacze

Niektórzy "eksperci" twierdzą, że podniesienie kolana i "zablokowanie" nim psa, pomaga zwalczyć skakanie. Jest to kompletna bzdura, ponieważ – po pierwsze – pies nadal otrzymuje to, czego chce, czyli uwagę, a po drugie, takim zachowaniem można zrobić mu krzywdę, co spowoduje brak zaufania i osłabienie wzajemnej więzi.

8. Nie pobudzaj psa w trakcie powitań

Psy są bardzo szczęśliwe, kiedy widzą lubiane przez siebie osoby. Nic dziwnego, że w takiej sytuacji trudno im zapanować nad ekscytacją. Trzeba dużo samokontroli, żeby oprzeć się potrzebie skakania i zwracania na siebie uwagi – dokładnie tego samego potrzebuje opiekun, który witając się z psem, nie powinien piszczeć i zwiększać entuzjazmu psa. W końcu tego samego oczekujemy od naszego pupila!

9. Uniemożliwiaj psu skakanie na ludzi i na gości

Opiekun nie jest jedyną osobą, która wzmacnia zachowanie psa. Mogą to robić inni członkowie rodziny, goście, a nawet nieznajomi, którzy ucieszą się, gdy na ulicy skoczy na nich pies. Dlatego podczas nauki pies powinien spacerować wyłącznie na smyczy, żeby uniknąć niepotrzebnych wzmocnień. Psa też nauczyć komendy "na miejsce" i odsyłać go tam, gdy wchodzą goście, żeby nie czekał na nich pod drzwiami. Jeżeli nie chce tam zostać, można go czymś zająć, np. jedzeniem.

10. Poproś innych, aby przestrzegali zasad

Nie bój się wdrażać swoich zasad. Jeśli pies skacze na nieznajomych, powiedz im, żeby się nie cieszyli, tylko go ignorowali – to samo z gośćmi i członkami rodziny. Powitania początkowo najlepiej trenować w gronie zaufanych bliskich, a dopiero potem podchodzić z psem do nieznajomych. Mijając ludzi, można odwracać jego uwagę przysmakami lub zabawką, a kiedy będzie na to gotowy – pozwolić mu się witać.

Pamiętaj, że najważniejsza w oduczaniu psa skakania na ludzi jest konsekwencja – bez niej nic osiągniesz, a twój pies nie pozna zasad powitania. Czasami trwa to bardzo długo, nawet kilka miesięcy, ale warto – w końcu efekt zostaje na resztę życia, a ty nie musisz już nikomu tłumaczyć się z pobrudzonych spodni.

Powodzenia! Będę trzymać kciuki!

