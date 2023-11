Juror "The Voice of Poland" skrytykował Mistera Polski. Widzowie oburzeni

W sobotę (18 listopada) odbył się półfinał 14. edycji "The Voice of Poland". Z programem pożegnał się Mister Polski, czyli Daniel Borzewski, który na odchodne usłyszał od jednego z jurorów ostre słowa krytyki. Niektórym internautom nie spodobała się wypowiedź Barona.

Daniel Borzewski pożegnał się z programem "The Voice of Poland". Fot. Youtube / The Best Voice Poland

Baron ostro do Mistera Polski w półfinale "The Voice"

Daniel Borzewski, który w 14. edycji dołączył do drużyny Lanberry, nie ukrywał, że dopiero stawia pierwsze kroki w muzyce. Wcześniej zdobył tytuł Mistera Polski 2019, a także występował jako tancerz w eurowizyjnym zespole Rafała Brzozowskiego.

Widzowie "The Voice of Poland" często mają swoich faworytów, a także uczestników, za którymi nie przepadają. Borzewski miał zarówno fanów, jak i krytyków.

W półfinałowym odcinku uczestnik wykonał piosenkę Mroza zatytułowaną "Szerokie wody" oraz swój autorski kawałek z Hotel Torino, Carlą Fernandes i Marissą "W tobie dom". Od swojej trenerki Borzewski dostał tylko 10 punktów. Po werdykcie Baron nie szczędził mu słów krytyki.

– Sięgnąłeś po moją ulubioną piosenkę Mroza i miałeś nie lada wyzwanie, żeby zaspokoić moje potrzeby związane z tym utworem. Nie do końca były to szerokie wody. Gdybyś był w mojej drużynie, to dałbym ci piosenkę Perfectu "Niepokonani", tam Grzegorz Markowski śpiewa, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym – ocenił juror.

W mediach społecznościowych pojawiła się zacięta dyskusja na temat tego, czy Baron powinien się tak zachować. Jedni uważają, że podjął właściwą decyzję, aczkolwiek "nieco spóźnioną", zaś drudzy twierdzą, iż tak ostre słowa były zbędne.

"Trochę trenerka za późno się obudziła. Nie byłam za chłopakiem, ale tak nie traktuje się kogoś kogo się tak daleko dopuściło"; "Baron poleciał trochę za ostro"; "Nie wiem, co ten komentarz Barona miał wnieść do programu, który trąbi o tolerancji i pozytywnym nastawieniu do innych. Chyba jedynie chamstwo"; "Czas najwyższy, aby Baron z kolegą (red. - Tomsonem) opuścił ten program. Już nie mogę na nich patrzeć" – czytamy na Facebooku.

Po emisji odcinka Lanberry skomentowała pożegnanie z Borzewskim. "Dziękuję Ci za tę wspólną podróż w programie. Pokazałeś, jak się walczy o marzenia. Jesteś tytanem pracy, masz talent i ogromną determinację. Zyskałeś również ogromną rzeszę widzów, którzy dali wyraz swojej sympatii w postaci głosów. (...) Leć wysoko" – napisała na Instagramie.

