To jeden z najpopularniejszych hasztagów na stronach z filmami pornograficznymi i jedna z siedmu najczęstszych fantazji seksualnych na świecie. Chociaż dla wielu mężczyzn sytuacja, w której przyłapują swoją kobietę na seksie z kimś innym, jawi się jak koniec świata, to są i tacy, którzy dla takiego widoku zrobiliby wszystko. Nazywa się ich cuckoldami, czyli rogaczami.

Zdrada kontrolowana. Cuckold, czyli fantazja o byciu rogaczem Fot. Pexels

Cuckold nazywany bywa zdradą kontrolowaną. To układ, w którym mąż czy partner zachęca swoją kobietę do seksu z innym mężczyzną, ich relację kontroluje czy ogląda akt seksualny na żywo.

Dla niektórych brzmi to szokująco, bo zdrada jawi się nam jako ogromny akt nielojalności i cios, który nierzadko bywa zakończeniem związku czy małżeństwa. Mężczyźni nazywani cuckold, czy cuckoldami odnajdują jednak ogromną przyjemność w myśli, że ich kobieta oddaje się komuś innemu.

Cuckold i hotka, czyli zdrada kontrolowana

Nazywana jest wtedy hotką, czyli gorącą partnerką. Jak można się domyślić, nie wszyscy posuwają się do tego, by otworzyć swój związek w pełni. O tym, z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć osoby decydujące się na otwarte małżeństwo pisaliśmy w naTemat.

Niektórzy mężowie proszą, by ich żona odbywała stosunek seksualny z innym mężczyzną na ich oczach. Inni wysyłają swoją partnerkę na seksualne randki, by ta zdawała im relacje ze swoich erotycznych przygód.

Jeszcze inni poprzestają na samej relacji online, zachęcając swoją partnerkę do sekstingu, czyli wymieniania się erotycznymi zdjęciami czy filmami z innymi mężczyznami.

Na pewien sposób realizacji tej fantazji decyduje się jednak niewielka część osób. Jak podkreślają seksuolodzy, to co podoba nam się w wyobrażeniu fantazji, czyli pełna kontrola nad nią, nie ma miejsca w prawdziwym życiu.

Cuckold to jedna z 7 najpopularniejszych fantazji seksualnych

Na etapie fantazji o byciu cuckoldem pozostaje jednak wielu mężczyzn. A skąd to wiadomo? Nie ma oczywiście pełnych badań na ten temat, ale dzięki anonimowym ankietom wiadomo, że zdrada kontrolowana jest jedną z 7 najczęstszych fantazji seksualnych, o czym pisaliśmy w naTemat.

Poza tym widać to również po tematyce najchętniej oglądanych filmów pornograficznych. Wystarczy spojrzeć na coroczne raporty serwisów pornograficznych, by zauważyć, że hasztag #cuckold jest jednym z najchętniej wyszukiwanych.

Skąd jednak wzięła się fantazja tak zaskakująca, która buduje pożądanie na zazdrości i seksualizuje niewierność? Psychologowie wskazują kilka przyczyn.

Zespół prowokowanej zdrady mogą przejawiać mężczyźni, którzy np. czerpią przyjemność z uczucia upokorzenia, innych kręci podglądactwo i to w takim kontekście chcą obserwować miłosne uniesienia partnerki.

Jeszcze inni mogą tak chcieć rekompensować partnerce własne zdrady i szukać pretekstu do tego, by później zaproponować otworzenie związku dla obydwu stron. Eksperci nie są jednak zgodni, co do kategoryzacji zjawiska zdrady kontrolowanej.

Niektórzy podkreślają, że jest to przede wszystkim zaburzenie psychoseksualne, inni podkreślają, że dopóki nie blokuje to życia seksualnego i relacyjnego, fantazja ta sama w sobie nie jest destrukcyjna.

Czy wiele osób uprawia cuckolding?

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że trudno znaleźć pary oddające się tak kontrowersyjnej fantazji. Jednak trzeba pamiętać, że cuckoldzi bywają krytykowani za swoje preferencje szczególnie przez męskie społeczności, które zarzucają im podległość kobiecie i zgodę na zdradę.

Samo słowo cuckold w społeczności redpillowców urosło do rangi jednego z najbardziej obraźliwych wyrażeń. Nie ma danych na temat liczby par praktykujących ten rodzaj zdrady.

Jednak wielu cuckoldów dzieli się swoimi doświadczeniami jedynie na zamkniętych na forach. Zainteresowanie "zarzucanymi" wątkami również jest duże, co wskazuje, że samo zjawisko ma sporo wielbicieli.

