Markowska prawie nago na Instagramie. "Mój filmik jest nacechowany zabawą"

Anna Markowska opublikowała na Instagramie osobliwy filmik przy okazji urodzin swojej przyjaciółki. W materiale nie brakuje ich wspólnych ujęć. Na jednym z nich partnerka Kuby Wojewódzkiego pojawia się niemal nago. W komentarzach zawrzało. Modelka postanowiła zareagować na uszczypliwości internautów.

Markowska wstawiła filmik z osobistymi nagraniami z przyjaciółką. Fot. Instagram / Anna Markowska

Partnerka Wojewódzkie na nagraniu bez stanika. Filmik wywołał poruszenie

Markowska w najnowszym poście postanowiła złożyć życzenia swojej "bff". Oprócz tekstu dodała też materiał wideo. Sporo emocji wśród internautów wywołał fragment, gdzie modelka tańczy w pokoju w samych majtkach i wskakuje jubilatce na plecy.

"Zastanawiam się kiedy przestaniemy narzucać innym, że mają się wstydzić lub chować. Mój filmik nie jest nacechowany seksualnością, a zabawą, uśmiechem i dobrą emocją. To też powinni tutaj widzieć ludzie bez ograniczeń emocjonalnych z otwartym spojrzeniem na świat i życie. Wszystkiego dobrego" – dodała Markowska.

Nie wszystkim jednak spodobał się jej komunikat. "Trochę za dużo…"; "Można i tak, ale no, po co to pokazywać od razu całemu światu"; "Masakra" – pisali.

Przypomnijmy, że Anna Markowska zdobyła popularność za sprawą udziału w 7. edycji "Top Model". W programie widzowie poznali jej przejmującą historię dotyczącą choroby.

"Przeszłam niesamowitą i bardzo ciężką drogę, której nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jeśli nie przeszliście podobnego dramatu. Wyszłam z nowotworu złośliwego, choć miałam żyć dwa miesiące. Dziś patrzę na życie inaczej, chłonę każdą chwilę i cieszę się, że tak to moje życie mi wynagrodziło" – opowiadała też później sama zainteresowana w mediach społecznościowych.

O modelce jest w ostatnim czasie głośno za sprawą jej życia uczuciowego. Anna od niemal roku rozwija swoją relację z Kubą Wojewódzkim. Zakochani pojawiają się razem na eventach branżowych czy są fotografowani przez paparazzi nad morzem.

Swego czasu fanów zmyliły zdjęcia modelki na spotkaniu z Sebastianem Fabijańskim. Serwisy plotkarskie podgrzewały temat, sugerując, że potajemnie randkują. Sami zainteresowani nie chcieli tego komentować. Niedługo później jednak okazało się, że modelka wciąż jest z Wojewódzkim.