Po czym poznać, że kot ma nadwagę? Oto 3 oznaki, że powinien przejść na dietę

Trudno nie przekarmić kota, obsypując go wszystkimi smakołykami, które uwielbia – tuńczykiem, mięsem, pastami... Ale gdy następnym razem zafundujesz kotu ulubione przekąski, zastanów się dwa razy. Dodatkowe kilogramy skracają kotom życie. Oto jak rozpoznać, że czas na dietę.

Ponad połowa kotów ma w Polsce nadwagę fot. 123rf.com

Przyczyny i konsekwencje nadwagi u kotów

Przyczyną nadwagi lub otyłości u kotów może być przekarmienie, brak ruchu albo choroby. Niezależnie od przyczyny, ważne jest to, aby odchudzić kota, ponieważ nadprogramowe kilogramy niszczą jego zdrowie na wielu poziomach. Naukowcy szacują, że koty z nadwagą żyją średnio o 4 lata krócej od kotów z prawidłową masą ciała.

Konsekwencje nadwagi u kota:

cukrzyca;

chora wątroba;

problemy ze stawami;

choroby skóry;

problemy z układem moczowym;

problemy żołądkowe;

problemy z płucami;

chore serce;

większe ryzyko nowotworów;

słaba odporność.

Tylko po czym poznać, że kot jest za gruby? Cóż, najprostszym sposobem jest zważenie pupila. O nadwadze mówimy wtedy, gdy kot waży o 10-20 proc. więcej niż idealna masa ciała, a o otyłości, gdy waga przekracza normę o minimum 20 proc., przy czym idealna waga dachowca to od 4 do 7 kg. Normy dla kotów rasowych są ujęte we wzorcu.

Oznaki, że kot musi schudnąć

1. Brak talii

Ustalenie, czy kot ma nadwagę, można rozpocząć od sprawdzenia jego talii. Patrząc na niego z góry, talia – obszar pomiędzy klatką piersiową a biodrami – powinien być wyraźnie węższy. Jeżeli talia nie jest widoczna albo jest szersza niż biodra lub żebra, kot może mieć nadwagę.

2. Niewyczuwalne żebra

Przesuwając dłonią po boku kota, nie wywierając zbyt dużego nacisku, żebra powinny być wyczuwalne, podobnie kości biodrowe, kręgosłup i barki. Można też sprawdzić podstawę ogona kota, a jeśli zwierzak ma tam wyczuwalny tłuszcz, może potrzebować diety, natomiast niedowagę mogą sugerować widoczne kości.

3. Brak sprawności

Koty są bardzo sprawne. Sprint z prędkością 50 km/h to dla nich żaden problem. Równie łatwo przychodzi im wspinaczka i skakanie. Kot z prawidłową masą ciała porusza się lekko, zwinnie, bez trudu powinien wskakiwać na ulubione meble. Jeśli nie jest w stanie tego zrobić albo nawet nie podejmuje prób, może mieć nadwagę.

Jak odchudzić kota? Praktyczne wskazówki

W pierwszej kolejności należy skonsultować się z weterynarzem, który wykluczy choroby. Następnie należy zmniejszyć ilość podawanych kalorii. Ważne jest jednak to, aby kota nie głodzić, tylko stopniowo zmniejszać porcje, by nie był zirytowany, a jego organizm nie doznał szoku.

Jeżeli to nie pomoże albo kot będzie sprawiał wrażenie głodnego, można zmienić mu karmę na mniej energetyczną. Należy też zachęcać kota do ruchu – bawić się z nim, robić tory przeszkód. Można też kupić zwierzęciu zabawkę, z której musi wydobyć karmę – to go zajmie i przedłuży czas posiłku.

Przede wszystkim jednak należy uświadomić sobie, że dawanie zwierzakowi nieograniczonych ilości jedzenia nie jest dowodem miłości. Troska o zwierzaka polega dbaniu o jego komfort i zdrowie, a nie na pasieniu go do niebotycznych rozmiarów. Wbijmy sobie do głowy jedno: odchudzanie to nie znęcanie się!

