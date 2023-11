Kobiety zdradziły najbardziej wstydliwe fantazje. Jedna ucieszy facetów

Fantazjujemy wszyscy i nierzadko wstydząc się swoich fantazji, obawiamy się, że "tylko my tak mamy". Okazuje się jednak, że wiele pikantnych erotycznych wyobrażeń jest dla wielu ludzi wspólnych. I chociaż kobiece fantazje różnią się od męskich, to znajdują się też obrazy, które kręcą obydwie płcie. Kobiety zdradziły 7 swoich najbardziej wstydliwych fantazji erotycznych, a jedna z nich może szczególnie ucieszyć panów. Chodzi o trójkąt z kobietą. Ale to dopiero początek kontrowersji.

Fantazje seksualne kobiet. Jedna z nich kręci też mężczyzn Fot.Pexels

7 wstydliwych fantazji seksualnych kobiet

Mówiąc o fantazjach, trzeba zdać sobie sprawę z jednej rzeczy – to, co kręci nas w naszej wyobraźni, niekoniecznie podnieciłoby nas w momencie realizacji tego scenariusza na żywo. Właśnie z tego powodu fantazje seksualne bywają o wiele bardziej kontrowersyjne i zaskakujące niż nasze realne seksualne praktyki.

Nie oznacza to jednak, że jeśli brakuje nam odwagi do realizacji fantazji, należy zepchnąć ją na dno szafy. O fantazjach warto rozmawiać ze swoim partnerem lub analizować je pod kątem naszych potrzeb. A o czym fantazjujemy najczęściej? Kobiety lubią wyobrażać sobie nieco inne scenariusze niż mężczyźni, ale niektóre obrazy w pewien sposób kręcą obydwie płcie. Oto 7 najbardziej skrywanych kobiecych fantazji.

1. Seks z nieznajomym

Często w fantazjach zawierają się rzeczy niezgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, łamiące pewne tabu czy zasady moralne. Kobiety nadal bardziej niż mężczyźni, oceniane bywają przez pryzmat seksu.

Krytykowane, gdy np. uprawiają go przygodnie. Może być to jeden z powodów, dla których wizja seksu z nieznajomym wielu kobietom wydaje się szczególnie podniecająca.

2. Dominacja, a nawet przemoc

Warto od razu zauważyć, że ktoś, kto fantazjuje o przemocowym seksie, wcale nie chciałby doświadczyć prawdziwej przemocy seksualnej. Wiele kobiet podnieca jednak wizja, w której w łóżku są mocno zdominowane przez partnera, a ten posuwa się do dirty-talkingu, klapsów, ciągnięcia za włosy czy innych przemocowych gestów.

Fantazja zapewnia nam jednak kontrolę nad wyobrażeniem, które w każdej chwili można przerwać. Nie zmienia to jednak faktu, że są osoby, które mają odwagę, by realizować swoje BDSM-owe scenariusze, co jednak wiąże się z ustaleniem zasad kontroli i bezpieczeństwa, o czym możecie przeczytać m.in. w tekście o warsztatach shibari czy imprezach fetyszystów Alana Wysockiego

3. Seks z kobietą

Ciekawe jest to, że do fantazji o seksie homoseksualnym przyznają się kobiety heteroseksualne. Często podkreślają, że nie miałyby odwagi spróbować tego scenariusza w realnym życiu, ale ciekawi je, jakie doznania przyniósłby im seks z inną kobietą.

Seks lesbijski jest do tego stopnia sfetyszyzowany w naszym społeczeństwie, że o podglądaniu go czy trójkącie z dwiema kobietami marzą także mężczyźni.

4. Trójkąt seksualny

To kolejna fantazja wspólna i dla kobiet, i dla mężczyzn. Okazuje się, że obydwie płcie są ciekawe, jak byłoby wprowadzić do sypialni kogoś trzeciego.

Jednak heteroseksualne kobiety częściej dopuszczają do siebie dwa scenariusze – zarówno ten o seksie z dwoma mężczyznami, jak i z dwiema kobietami. Heteroseksualni mężczyźni częściej odwołują się do fantazji z dwiema paniami.

5. Seksworkerka

To, co stabuizowane, kręci nas najbardziej. Wiele kobiet przyznaje się więc do fantazji, w której uprawiają seks za pieniądze. Nierzadko sposobem chociaż częściowej realizacji tej fantazji jest role-play z partnerem, w którym on wciela się w klienta, a kobieta w jego płatną kochankę. Zabawa fantazją może dostarczyć parze niezapomnianych erotycznych doznań.

6. Męski niewolnik

Nie każda kobieta marzy oczywiście o byciu zdominowaną, chociaż do seksualizacji takiego obrazu przyczynia się nie tylko pornografia, ale także popkultura. Wystarczy sięgnąć do znanych serii filmów i książek "50 twarzy Greya" czy "365 dni".

Są jednak również kobiety, które satysfakcję seksualną osiągają, wyobrażając sobie siebie w roli dominy, która zabawia się czy pastwi swoim męskim niewolnikiem.

7. Zdrada kontrolowana lub swingersi

Kolejnym tematem tabu jest zdrada, która także może być seksualnym fetyszem. Niektóre kobiety przyznają się do wizji, w których to one zdradzają partnera na jego oczach, a on tym samym staje się cuckoldem, czyli mężem-rogaczem, o czym pisaliśmy w naTemat.

Inne chciałyby same podzielić się swoim partnerem, czyli być cuckquean, i obserwować jego zabawę z inną kobietą. W wielu kobiecych wyobrażeniach żywa pozostaje fantazja o swingersach, gdy wraz ze znajomą (lub nieznajomą parą) wymieniają się swoimi partnerami.