Triku z poduszką w seksie każdy powinien spróbować choć raz. Nie ma się czego wstydzić

Agnieszka Miastowska

C zęsto wydaje nam się, że by zwiększyć naszą satysfakcję w seksie musimy zadbać o oprawę, jak seksowna bielizna i zapalone świecie. Tymczasem warto pamiętać, że siła tkwi w prostocie i skupieniu się na potrzebach ciała. W łóżku użyjcie tego, co macie pod ręką – zwykłej poduszki. W czasie pozycji misjonarskiej kobieta powinna włożyć ją pod swoje biodra lub pupę. Co to da? Doznania mogą zaskoczyć was obydwoje...