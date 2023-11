Tych rzeczy w łóżku wiele osób sobie nie wyobraża. "Są pewne granice!"

Z jednej strony warto być otwartym na seks i sprawianie przyjemności swojemu partnerowi. Z drugiej, kluczowy powinien być nasz komfort, a medialny przekaz o seksie nierzadko kładzie na kobiety presję, zgodnie z którą te powinny lubić wszystko i być w łóżku boginiami. Kobiety zdradziły, czego w łóżku sobie nie wyobrażają. Niektóre odpowiedzi mocno zaskakują.

Seks – kobiety zdradziły rzeczy, których spróbować nie chcą

Ktoś może powiedzieć "o gustach się nie dyskutuje" i zapewne miałby częściowo rację. W seksie nie powinniśmy narzucać sobie sztucznych granic i robić to, na co mamy ochotę, oczywiście za zgodą i akceptacją naszego partnera.

Wiele osób uważa jednak, że są takie rodzaje pieszczot i zabaw, które nigdy nie sprawiłyby im przyjemności – i do rezygnacji z nich też mają pełne prawo. Co więc zostało wymienione na liście łóżkowych rzeczy, przy których wiele z nas (ale nie wszystkie!) powie "nie"?

Gadżety erotyczne

Są kobiety, które po spróbowaniu jednego wibratora dosłownie zakochują się w zabawkach erotycznych i łatwości, z jaką doprowadzają je do orgazmu. Są jednak i takie, które zabawkom erotycznym mówią zdecydowane "nie".

Dlaczego? Najczęściej pojawiającym argumentem jest ten, że "kręci je męskie ciało, a nie plastik". Wiele kobiet pozostaje sceptycznie nastawionych do wszelkiego rodzaju dildo, podkreślając, że to zepsułoby ich seks z partnerem, zamiast go polepszyć.

Mnóstwo pań nie chciałoby też nigdy spróbować korków analnych, czy klipsów na sutki, podkreślając, że te kojarzą się im raczej z bólem niż przyjemnością.

Faktem jest więc, że zabawki erotyczne wiele kobiet napawają raczej niepewnością. Stereotyp przereklamowanej i sprawiającej ból zabawki złamały jednak niedawno wibratory bezdotykowe, które stymulują jedynie łechtaczkę ruchem powietrza.

Jak pisaliśmy w naTemat, popularny "pingwinek" zdobył swoje stałe fanki.

Seks oralny – fellatio

Okazuje się, że wiele kobiet nie jest fankami sprawiania przyjemności oralnej swojemu partnerowi. Kobiety nierzadko czują, że to rodzaj pieszczot, wokół którego kręci się ich seks i są znudzone wykonywaniem jej partnerowi.

Niektóre z nich narzekają również, że same nie są tak często doprowadzone do orgazmów przez swoich partnerów w seksie oralnym, więc nie mają motywacji do oddawania się pieszczocie, która zwyczajnie ich nie kręci.

Seks oralny – "mineta"

Jak pisała Helena Łygas w naTemat: "fałszywy król minety został zdemaskowany". A co to znaczy? To, że wiele kobiet jest niezadowolonych z tego rodzaju pieszczoty i to jeszcze po tym, jak nasłuchają się od mężczyzn przechwałek na temat tego, jacy to nie są w niej dobrzy.

Być może są kobiety, dla których seks oralny nigdy nie będzie przyjemny, bo w specyficzny sposób drażni tak delikatne sfery erogenne. Z drugiej strony, mężczyźni nierzadko podchodzą do minety w sposób automatyczny.

Czyli nie reagują na potrzeby partnerki, nie odbierają jej sygnałów i nie zadają pytań o szybkość czy intensywność, czym robią partnerce więcej szkody niż pożytku. Faktem jest jednak, że wiele kobiet wymienia to po stronie pieszczot na "nie".

Seks analny

To zdecydowanie pieszczota, o której wiele kobiet powie wprost – "nie wyobrażam sobie tego zrobić". Seks analny fizycznie kojarzy się im z bólem. Mentalnie z męską dominacją, która wielu kobietom nie odpowiada.

Trzeba przyznać, że seks analny wymaga treningu np. w postaci analnych zabawek erotycznych, lubrykantu, ale przede wszystkim chęci na zabawę, w której ze względów fizycznych kobietom po prostu trudno znaleźć przyjemność.

Wiele z nich podkreśla, że seksu analnego nie ma zamiaru spróbować nigdy.

Role-play, czyli przebieranki i scenki

Co takiego na "nie" może być w zabawie z naszym partnerem w odgrywanie ról? Sex shopy uginają się od różnych seksownych strojów i wybierać można w postaciach od słodkiego króliczka do seksownej policjantki.

A ogranicza nas tylko wyobraźnia. Wielu osobom jednak taka zabawa wydaje się śmieszna. Podkreślają, że nie byłyby w stanie odnaleźć przyjemności w udawaniu przy partnerze kogoś, kim nie są, wymyślanie dialogów ich stresuje, odgrywanie scenek napawa wstydem.

Seks dominujący BDSM

Oddanie kontroli dla wielu osób jest czymś, na co w seksie nigdy nie pozwolą. Bycie zdominowaną wielu kobietom kojarzy się źle, a nawet niebezpiecznie. Nie chcą wyobrażać sobie, że są pod pełną władzą partnera.

Gesty takie jak klapsy, ciągnięcie za włosy czy dirty-talking odbierają w kategoriach braku szacunku i bólu, a nie okazywaniu przyjemności. Wiele kobiet w tym miejscu powie zdecydowane "stop".